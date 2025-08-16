Fluminense bate o Fortaleza e se aproxima do G6 do Brasileirão
O Fluminense venceu por 2 a 1 o Fortaleza, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os cariocas chegaram a 27 pontos e se aproximaram do G-6 do Campeonato Brasileiro. Já os cearenses seguem com 15, na zona de rebaixamento.
Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo, com Cano. Na etapa final, o Fluminense ampliou com Canobbio. O Fortaleza ainda diminuiu com Breno Lopes.
Na próxima rodada, o Fluminense visita o Bragantino, no sábado, em Bragança Paulista. No dia seguinte, o Fortaleza recebe o Mirassol, no Castelão.
O jogo
O Fortaleza surpreendeu com postura ofensiva e criou boa chance aos dois minutos. Yago Pikachu finalizou para defesa de Fábio. Só que na primeira vez que chegou ao ataque, com oito, o Fluminense abriu o placar. Serna entrou na área e cruzou rasteiro para Cano mandar para a rede.
O revés obrigou o Fortaleza a avançar com mais intensidade. Os visitantes assustaram em duas oportunidades, com Lucero e Herrera. No entanto, os atacantes erraram o alvo. Os cearenses chegaram a balançar a rede aos 25 minutos, com Kervin Andrade. Só que o lance foi anulado após checagem do VAR.
Após o lance, o jogo caiu de rendimento. O Fluminense tentava administrar o resultado, enquanto o Fortaleza buscava os avanços. Com isso, o confronto ficou concentrado entre as intermediárias. Somente na parte final, os donos da casa criaram boa chance e tiveram pênalti assinalado. O VAR chamou o árbitro, que reverteu a penalidade. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem mínima até o intervalo.
No segundo tempo, o Fortaleza voltou a assustar com um minuto. Yago Pikachu arriscou da entrada da área e obrigou Fábio a grande defesa. O lance animou os visitantes, que seguiram rondando a área carioca.
Assim como aconteceu na etapa inicial, o Fluminense foi letal na primeira chegada de qualidade, aos 18 minutos. Em avanço rápido, Serna cruzou rasteiro, desta vez para Canobbio mandar para a rede.
O novo revés foi sentido pelo Fortaleza, que viu o Fluminense quase ampliar em seguida. Bernal arriscou de longe e obrigou Helton Leite a boa defesa. Os visitantes só foram reagir aos 25 minutos, em chute de Weverson que passou perto do gol.
O Fortaleza voltou para o jogo aos 27 minutos, Allanzinho foi lançado, entrou na área e tocou para Breno Lopes apenas empurrar para a rede.
A partir daí, os cearenses foram em busca do empate e assustaram aos 41 minutos, em cabeceio de Bareiro que parou em Fábio. Depois disso, o Fluminense soube administrar o resultado. Assim, os donos da casa puderam festejar mais uma vitória diante da torcida no Maracanã.
Ficha Técnica
Fluminense x Fortaleza
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 16 de agosto de 2025 (Sábado)
Horário: 16h(de Brasília)
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões amarelos: Martinelli e Bernal (Fluminense); Britez, Kervin Andrade, Lucero e Breno Lopes (Fortaleza)
GOLS
FLUMINENSE: Cano, aos 8min do primeiro tempo; Canobbio, aos 18min do segundo tempo
FORTALEZA: Breno Lopes, aos 27min do segundo tempo
ESCALAÇÕES
FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Bernal, Martinelli (Hércules) e Paulo Henrique Ganso (Lima); Keno (Canobbio), Serna e Cano (Everaldo)
Técnico: Renato Gaúcho
FORTALEZA: Helton Leite, Tinga, Britez, Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Matheus Rossetto (Bareiro) e Kervin Andrade (Lucca Prior) e Yago Pikachu (Allanzinho); Herrera (Breno Lopes) e Lucero (Deyverson)
Técnico: Renato Paiva