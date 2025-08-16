Flabet segue ativa mesmo após fim de patrocínio do clube com casa de aposta

O Flamengo anunciou o fim da parceria com a "Pixbet", então patrocinadora máster do clube. No entanto, mesmo com a antecipação da rescisão do vínculo que ia até dezembro, a "Flabet" — braço operacional da empresa — segue ativa.

Marca pertence ao clube

A marca "Flabet" pertence ao Flamengo. A Pixbet, porém, é quem faz a operação da plataforma de apostas esportivas, repassando os royaltes ao clube.

O UOL apurou que a Pixbet ainda tem uma carência de 60 dias para seguir operando o site mesmo com o rompimento do patrocínio. Após isso, o Rubro-Negro fica livre para oferecer a marca para outra empresa.

O Flamengo foi procurado para saber se manterá a Flabet após os 60 dias de carência, mas até o fechamento da reportagem o Rubro-Negro não se manifestou. Caso forneça uma resposta, a matéria será atualizada.

Em nota à imprensa ontem, o clube informou que já decidiu pelo novo patrocinador máster, que continuará sendo do ramo de apostas, o que permite que o próximo parceiro opere a Flabet caso ambos queiram. O anúncio oficial será feito na segunda-feira. Os valores giram na casa de mais de R$ 200 milhões anuais, algo que coloca o patrocínio como o maior do Brasil.

Flabet fez ação no Maracanã no dia do anúncio do fim da parceria

Flabet realizou ação com torcedores do Flamengo, no Maracanã, horas depois do anúncio do fim da parceria com o clube Imagem: Bruno Braz / UOL

Mesmo com as partes anunciando o fim da parceria no dia de Flamengo x Internacional, pela Libertadores, a Pixbet realizou uma ação com os torcedores do lado de fora do Maracanã.

Os rubro-negros precisavam acessar um QR Code fornecido por funcionários da empresa onde realizavam um cadastro na plataforma. Uma vez cadastrados, os flamenguistas ganhavam um copo temático da Flabet.

Em campo, o Flamengo agradeceu à parceira. O time atuou com um uniforme com a mensagem "obrigado, Pixbet".

Contratos encerrados com Safadão e Poze

Dois artistas rubro-negros vinham sendo garotos-propagandas da Flabet: o cantor Wesley Safadão e o rapper Poze do Rodo. O UOL, porém, apurou que o contrato de ambos com a Pixbet já foi encerrado.

Os artistas gravaram comerciais e participaram de ações em jogos do Flamengo durante a parceria.