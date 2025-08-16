Flabet segue ativa mesmo após fim de patrocínio do clube com casa de aposta
O Flamengo anunciou o fim da parceria com a "Pixbet", então patrocinadora máster do clube. No entanto, mesmo com a antecipação da rescisão do vínculo que ia até dezembro, a "Flabet" — braço operacional da empresa — segue ativa.
Marca pertence ao clube
A marca "Flabet" pertence ao Flamengo. A Pixbet, porém, é quem faz a operação da plataforma de apostas esportivas, repassando os royaltes ao clube.
O UOL apurou que a Pixbet ainda tem uma carência de 60 dias para seguir operando o site mesmo com o rompimento do patrocínio. Após isso, o Rubro-Negro fica livre para oferecer a marca para outra empresa.
O Flamengo foi procurado para saber se manterá a Flabet após os 60 dias de carência, mas até o fechamento da reportagem o Rubro-Negro não se manifestou. Caso forneça uma resposta, a matéria será atualizada.
Em nota à imprensa ontem, o clube informou que já decidiu pelo novo patrocinador máster, que continuará sendo do ramo de apostas, o que permite que o próximo parceiro opere a Flabet caso ambos queiram. O anúncio oficial será feito na segunda-feira. Os valores giram na casa de mais de R$ 200 milhões anuais, algo que coloca o patrocínio como o maior do Brasil.
Flabet fez ação no Maracanã no dia do anúncio do fim da parceria
Mesmo com as partes anunciando o fim da parceria no dia de Flamengo x Internacional, pela Libertadores, a Pixbet realizou uma ação com os torcedores do lado de fora do Maracanã.
Os rubro-negros precisavam acessar um QR Code fornecido por funcionários da empresa onde realizavam um cadastro na plataforma. Uma vez cadastrados, os flamenguistas ganhavam um copo temático da Flabet.
Em campo, o Flamengo agradeceu à parceira. O time atuou com um uniforme com a mensagem "obrigado, Pixbet".
Contratos encerrados com Safadão e Poze
Dois artistas rubro-negros vinham sendo garotos-propagandas da Flabet: o cantor Wesley Safadão e o rapper Poze do Rodo. O UOL, porém, apurou que o contrato de ambos com a Pixbet já foi encerrado.
Os artistas gravaram comerciais e participaram de ações em jogos do Flamengo durante a parceria.