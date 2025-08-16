Topo

Fábio, do Fluminense, pode se tornar atleta com mais jogos na história

Fábio, goleiro do Fluminense, durante jogo contra Palmeiras válido pelo Brasileirão - Thiago Ribeiro/AGIF
Fábio, goleiro do Fluminense, durante jogo contra Palmeiras válido pelo Brasileirão Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
16/08/2025 11h38

O goleiro Fábio, do Fluminense, está a um jogo de se tornar o atleta de futebol com mais partidas disputadas na história. O arqueiro pode alcançar o recorde hoje (16), contra o Fortaleza.

O que aconteceu

O goleiro Fábio vai completar 1.390 jogos disputados na carreira neste sábado, igualando a marca do goleiro inglês Peter Shilton, que disputou duas Copas do Mundo. Foi Shilton quem disputou a bola e sofreu o gol histórico de Maradona na Copa de 1986, que ficou eternizado como 'a mão de Deus'.

Fábio deve ser o titular na meta do Fluminense hoje, no confronto de tricolores contra o Fortaleza, no Maracanã, e igualar o recorde. Nas próximas rodadas, Fábio pode se isolar como o atleta com mais jogos disputados na história do futebol.

Aos 44 anos, segundo contagens oficiais, Fábio soma 1.389 partidas no total, sendo 976 pelo Cruzeiro, 233 pelo próprio Fluminense, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante.

Já os números de Shilton são chancelados pelo Guinness World Records, que chegou a premiar o goleiro em seu site oficial, e o IFFHS, principal instituto de registro estatístico do futebol.

A lista de atletas com mais jogos na história do futebol ainda conta com outro brasileiro: Rogério Ceni, com 1265 jogos por Sinop-MT, São Paulo e seleção brasileira. O goleiro tcheco Frantisek Plánicka e Cristiano Ronaldo completam o top 5, com o português sendo o único 'intruso' entre quatro goleiros.

