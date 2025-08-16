Topo

Fábio, do Flu, sobre recorde no futebol mundial: 'Deus tinha dado este dom'

do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

16/08/2025 18h27

O goleiro Fábio, do Fluminense, igualou o recorde de atleta com o maior número de jogos da história do futebol mundial, com os mesmos 1.390 de Peter Shilton, ex-arqueiro inglês. A marca foi atingida na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, hoje, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Os números de Fábio são baseados em contagem feita pelo International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Ao todo, são 976 pelo Cruzeiro, 234 pelo Tricolor, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante, clube que já encerrou suas atividades.

(o recorde) Significa que Deus sempre prepara, os planos de Deus não podem ser frustrados. Foi antes do meu nascer, Deus tinha me dado esse dom e me direcionou todos os dias para que eu pudesse ter essa marca abençoada. Agradeço a todos que estiveram comigo até este dia, meus familiares, meus pais, minha irmã, meus amigos, meus filhos, minha esposa Sandra... Agradecer a todos os companheiros dentro de campo. Sou um instrumento, espero ser um instrumento dentro de campo, mas fora também
Fábio, ao Premiere

Se Fábio entrar em campo na próxima terça-feira (19), contra o América de Cali (COL), pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana, ele se tornará o recordista absoluto.

Os recordistas

Fábio (Fluminense) - 1.390 jogos

Peter Shilton (ING) - 1.390 jogos

Cristiano Ronaldo (POR) - 1.283 jogos

Rogério Ceni (BRA) - 1.265 jogos

Frantisek Planicka (Tchecoslováquia) - 1.187 jogos

