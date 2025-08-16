Topo

Fábio, do Flu, iguala recorde de mais jogos da história do futebol mundial

Torcedor do Fluminense homenageia recorde do goleiro Fábio - X / @fluminense
Torcedor do Fluminense homenageia recorde do goleiro Fábio Imagem: X / @fluminense
Bruno Braz
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

16/08/2025 16h48Atualizada em 16/08/2025 17h06

O goleiro Fábio, do Fluminense, igualou o recorde de atleta com o maior número de jogos da história do futebol mundial, com os mesmos 1.390 de Peter Shilton, ex-arqueiro inglês. A marca foi atingida na partida de hoje, contra o Fortaleza, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

Os números de Fábio são baseados em contagem feita pelo International Federation of Football History and Statistics (IFFHS). Ao todo, são 976 pelo Cruzeiro, 234 pelo Tricolor, 150 pelo Vasco e 30 pelo União Bandeirante, clube que já encerrou suas atividades.

Se Fábio entrar em campo na próxima terça-feira (19), contra o América de Cali (COL), pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana, ele se tornará o recordista absoluto.

Os recordistas

Fábio (Fluminense) - 1.390 jogos

Peter Shilton (ING) - 1.390 jogos

Cristiano Ronaldo (POR) - 1.283 jogos

Rogério Ceni (BRA) - 1.265 jogos

Frantisek Planicka (Tchecoslováquia) - 1.187 jogos

