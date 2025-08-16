Fábio celebra marca histórica e exalta atuação do Fluminense contra o Fortaleza

O Fluminense derrotou o Fortaleza, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a reação dos cariocas dentro da Série A.

A partida foi ainda mais importante para o goleiro Fábio. O jogador igualou a marca de 1.390 jogos de Peter Shilton, até então recordista único de presenças em confrontos.

Privilégio ter Fábio Maciel por aqui. 1390 vezes, ídolo. pic.twitter.com/XAuMbhsdS6 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 16, 2025

Fábio fez questão de agradecer a todos que fizeram parte de sua trajetória.

"Agradecer todos que fizeram parte disso. Família e amigos. Foi um processo longo para chegar até aqui. Sou um ser humano que sempre tento melhorar", disse.

Sobre a vitória deste sábado, Fábio exaltou a atuação da equipe diante da maratona de jogos na temporada.

"É importante poder ajudar meus companheiros. Jogo difícil. Temos que tentar fazer o melhor sempre. Independente da posição da tabela, temos que honrar as cores do Fluminense. Temos que buscar as vitórias para chegarmos aos objetivos, que são os títulos", declarou.

O Fluminense vai dormir na oitava posição do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. Os cariocas voltam a campo pela Série A no próximo sábado, contra o Bragantino, em Bragança Paulista.