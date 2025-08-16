Topo

Esporte

Fábio celebra marca histórica e exalta atuação do Fluminense contra o Fortaleza

16/08/2025 18h44

O Fluminense derrotou o Fortaleza, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a reação dos cariocas dentro da Série A.

A partida foi ainda mais importante para o goleiro Fábio. O jogador igualou a marca de 1.390 jogos de Peter Shilton, até então recordista único de presenças em confrontos.

Fábio fez questão de agradecer a todos que fizeram parte de sua trajetória.

"Agradecer todos que fizeram parte disso. Família e amigos. Foi um processo longo para chegar até aqui. Sou um ser humano que sempre tento melhorar", disse.

Sobre a vitória deste sábado, Fábio exaltou a atuação da equipe diante da maratona de jogos na temporada.

"É importante poder ajudar meus companheiros. Jogo difícil. Temos que tentar fazer o melhor sempre. Independente da posição da tabela, temos que honrar as cores do Fluminense. Temos que buscar as vitórias para chegarmos aos objetivos, que são os títulos", declarou.

O Fluminense vai dormir na oitava posição do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. Os cariocas voltam a campo pela Série A no próximo sábado, contra o Bragantino, em Bragança Paulista.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Palmeiras x Red Bull Bragantino: CBF define datas e detalhes dos jogos das finais do Brasileiro sub-20

Ida de ex-engenheiro de Hamilton ao United pode alavancar IA na tomada de decisão nos esportes

Com novidades, Vasco viaja para enfrentar o Santos no Brasileirão

Fora da casa, Benfica vence na estreia do Campeonato Português

Fábio celebra marca histórica e exalta atuação do Fluminense contra o Fortaleza

Com lesão ligamentar, Emerson Royal desfalca o Flamengo contra o Inter

Danilo e De La Cruz retornam e são relacionados pelo Flamengo

Fluminense supera Fortaleza com brilho de Serna e Fábio bate recorde de jogos

Fábio, do Flu, sobre recorde no futebol mundial: 'Deus tinha dado este dom'

No último amistoso de pré-temporada, Juventus bate a Atalanta

Brasileiro feminino: São Paulo vence Ferroviária nos pênaltis e vai à semi