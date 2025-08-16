Ex-São Paulo, Morato quer manter Forest entre as potências inglesas: "Ambição para ir longe"

O zagueiro brasileiro Morato, de 24 anos, vive a expectativa por um dos anos mais marcantes da história recente do Nottingham Forest. Sensação da última Premier League, a equipe terminou a competição em 7º lugar, garantindo uma cobiçada vaga na Liga Europa, e ainda alcançou a semifinal da FA Cup. A estreia oficial na temporada 2025/26 acontece neste domingo, às 10h (de Brasília), contra o Brentford.

A classificação para um torneio continental encerra uma espera de três décadas. A última participação do Forest em competições europeias foi há 30 anos, quando chegou às quartas de final da Copa da UEFA. Mais atrás no tempo, o clube inglês brilhou como bicampeão da Champions League (então European Cup) nas temporadas 1978/79 e 1979/80, sob o comando do lendário Brian Clough.

"É contagiante sentir a energia que isso traz para o torcedor do clube. O Nottingham Forest tem uma história incrível na Europa, e voltar a esse cenário depois de tanto tempo é algo que mexe com todos aqui. Vamos lutar muito para honrar essa camisa e deixar a nossa marca também", disse Morato.

Revelado pelo São Paulo, onde foi campeão da Copinha em 2019, Morato transferiu-se ainda jovem para o Benfica, onde atuou por cinco temporadas antes de ser contratado pelo Nottingham Forest em agosto de 2024, por 17 milhões de euros. Em seu primeiro ano na Inglaterra, o zagueiro canhoto disputou 29 partidas e se consolidou como um dos homens de confiança do técnico Nuno Espírito Santo.

No plantel do Forest, Morato integra uma pequena legião de brasileiros, ao lado do também zagueiro Murillo (ex-Corinthians), dos recém-chegados Igor Jesus e Jair Cunha (ambos ex-Botafogo) e, até recentemente, do goleiro Carlos Miguel e do volante Danilo, que acertaram transferências para Palmeiras e Botafogo, respectivamente.

"Temos um elenco extremamente competitivo, com jogadores acostumados a grandes desafios, e isso nos dá confiança para encarar a Premier League e a Liga Europa. O torcedor pode esperar um time bastante aguerrido e com ambição para ir longe nas duas frentes", completou.