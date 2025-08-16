Ex-São Paulo e Santos, Willian José projeta Corinthians x Bahia e diz: "Marcar lá seria bom"

Destaque na atual temporada, o atacante Willian José é um dos trunfos do Bahia para a partida contra o Corinthians, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador é o artilheiro do Tricolor de Aço em 2025 e mira ampliar a marca no duelo contra o Timão.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Willian José projetou o confronto fora de casa. O duelo está agendado para as 21h (de Brasília), e o Corinthians não terá Yuri Alberto, Memphis Depay e Carrillo, lesionados. O atacante diz que o Tricolor deve aproveitar os desfalques para somar mais três pontos na Série A.

"O Corinthians é muito forte jogando na casa deles, mas sabemos que eles estão bem desfalcados. Jogadores importantes não vão jogar. Trabalhamos a semana focando o jogo de sábado, o jeito que eles jogam, que atacam e defendem. Vai ser importante chegar lá sábado e fazer um grande jogo para ganhar os três pontos", afirmou.

Jogar diante da Fiel Torcida não é uma novidade para Willian José. Ele já enfrentou o Timão quando vestiu a camisa dos rivais São Paulo e Santos. Em dez clássicos contra o Corinthians pela dupla San-São, o atleta anotou somente um gol.

Questionado se um eventual gol em Itaquera teria "gosto especial", o atacante despistou, mas não esconde seu desejo de balançar as redes.

"Acho que agora é outro momento. Na época de São Paulo e Santos, com certeza, tinha um sabor especial e diferente. Mas gol é sempre bom de marcar e quero sempre fazer. O Corinthians é uma grande equipe, que tem um dos grandes estádios do futebol brasileiro, então marcar lá seria muito bom e espero que aconteça", brincou.

Em alta no Bahia

Willian José retornou ao futebol brasileiro no início deste ano, após cerca de dez anos no futebol europeu. Por lá, ele passou por Real Madrid, Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton, Betis e Spartak Moscou.

Oito meses depois do anúncio do Bahia, o centroavante pode dizer que se adaptou rapidamente. Ele é o artilheiro da equipe na temporada, com dez bolas na rede, e se firmou como titular no time de Rogério Ceni. O jogador de 33 anos falou sobre a volta à terra natal.

"Não diria que foi fácil, até porque todo processo depende de muito trabalho. Eu entendi o que precisava fazer, tive todo suporte do clube e as coisas aconteceram. Tive tempo para me preparar, segui tudo que foi passado e o resultado veio dentro de campo. Apesar de muito tempo fora, sempre fui muito dedicado, poucas lesões e esse histórico ajuda. Fico feliz pelos gols e espero que eles continuem saindo", comentou.

Com gols e boas atuações, o atacante ajuda o Bahia a figurar na parte de cima da tabela do Brasileirão. A equipe está na terceira posição do torneio, ainda com dois jogos atrasados, e 30 pontos conquistados. A distância para o líder da competição, Flamengo, é de dez pontos.

"Temos que seguir dessa maneira, nas primeiras posições. Se nos mantivermos assim até o fim do campeonato, lá na frente, vamos saber pelo que poderemos brigar. O importante é somar o maior número de pontos possível, não deixar distanciar dos líderes e se manter na primeira parte da tabela. A gente está feliz com a classificação. Ainda faltam dois jogos para acabar nosso primeiro turno. A gente espera fazer um segundo turno melhor que o primeiro para alcançar nossos objetivos", avaliou.

Volta ao futebol paulista?

Com passagens por São Paulo e Santos, Willian José tem um histórico de sucesso no futebol paulista. Antes de fechar com o Bahia, ele chegou a receber sondagens do Palmeiras, mas as tratativas não avançaram.

O atacante, todavia, não pensa em voltar ao Estado neste momento. Ele concentra todos os seus esforços no Tricolor de Aço e quer fazer história pelo clube nordestino.

"No momento, tenho pensado só no Bahia. Foi o clube que abriu as portas para esse meu retorno ao futebol brasileiro e estou muito feliz com o que estamos vivendo. Uma estrutura espetacular, muito organizado e o reflexo a gente vê nas competições. Quero fazer minha história aqui e conquistar mais títulos", concluiu.

Apesar do pouco tempo em Salvador, Willian já comemorou títulos pela equipe. Ele venceu o Campeonato Baiano no mês de março, em cima do rival Vitória.