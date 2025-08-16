Topo

Ex-Fórmula 1, Ricciardo é internado após acidente de moto na Austrália

Daniel Ricciardo Imagem: Quinn Rooney/Getty Images
16/08/2025 18h14

O piloto australiano Daniel Ricciardo, 36, foi internado na província de Queensland, na Austrália, após sofrer um acidente de moto perto da floresta de Daintree. A informação é do site especializado Planet F1.

O que aconteceu

Ricciardo sofreu ferimentos na clavícula e precisou ser levado ao Hospital Mossman. As lesões não são graves, mas o piloto segue em observação.

A estreia de Ricciardo na Fórmula 1 foi em 2011, pela equipe HRT. Ele está fora da categoria desde 2024, quando correu pela Racing Bulls.

As temporadas de 2014 e de 2016 foram as melhores de Ricciardo na categoria. Correndo pela Red Bull, ele terminou as duas temporadas em terceiro lugar. Na primeira, foi companheiro de Sebastian Vettel e na segunda, de Daniil Kvyat e de Max Verstappen.

