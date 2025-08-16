Em jogo de sete gols, Guarani vence o ABC; Ponte Preta garante classificação
Neste sábado, o Guarani venceu o ABC por 4 a 3, no Estádio Maria Lamas Farache, pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Kauã Jesus, Mirandinha, Raphael e Diego Torres marcaram para o Bugre, enquanto Bruno Leite, Richardson e Alisson Taddei anotaram para os donos da casa.
Com o resultado, o Guarani alcança os 23 pontos e ocupa o sétimo lugar na competição. Enquanto o ABC segue na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 17 pontos.
O Guarani volta a campo na segunda-feira (25), quando recebe o Confiança, pela 18ª rodada da Série C. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro. Enquanto o ABC atua um dia antes, no domingo, às 19h, na Arena de Pernambuco.
O jogo
O Guarani abriu o placar logo aos quatro minutos, com Kauã Jesus. O atacante aproveitou bola mal afastada e finalizou para vencer o goleiro adversário, Pedro Paulo.
A vantagem do Bugre não durou muito tempo. Aos seis minutos, Rafael Oller cobrou escanteio e o atacante cabeceou sem marcação para deixar tudo igual na partida.
Aos 36 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio, o goleiro adversário espalmou e Richardson cabeceou para colocar o ABC em vantagem.
No final da primeira etapa, aos 44 minutos, o Guarani empatou o jogo com Mirandinha. O jogador aproveitou o rebote após chute de fora da área de Isaque para anotar o segundo dos visitantes.
O ABC voltou a ficar à frente no marcador aos 12 minutos do segundo tempo. Matheus Rocha recebeu lançamento e acionou Alisson Taddei, que finalizou livre para marcar o terceiro do time no jogo.
Quatro minutos depois, aos 16, Raphael subiu mais alto que os defensores do ABC depois de cobrança de falta pelo lado esquerdo e cabeceou para empatar a partida mais uma vez.
Aos 27 minutos, Diego Torres colocou o Guarani em vantagem pela segunda vez na partida. O camisa dez tabelou com Gabriel Silva e chutou da entrada da área, anotando um belo gol.
Outro resultado: Ponte Preta 1 x 0 Itabaiana
Também neste sábado, a Ponte Preta venceu o Itabaiana por 1 a 0, no Moisés Lucarelli, pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro. Jonas Toró marcou o único gol da partida, que garantiu a classificação antecipada da Macaca na competição.
A Ponte volta a campo na segunda-feira (25), quando visita o CSA, pela 18ª rodada da Série C. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Rei Pelé. Também pela competição nacional, o Itabaiana recebe o Maringá, no domingo (24), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Etelvino Mendonça.
O gol
A Ponte Preta marcou o único gol da partida ao final do primeiro tempo. Após jogada pelo lado direito do ataque, Jeh recebeu dentro da área, finalizou e parou no goleiro. Porém, no rebote, Jonas Toró aproveitou e concluiu com facilidade para confirmar o triunfo dos mandantes.