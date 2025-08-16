Em final eletrizante, Athletico-PR marca nos acréscimos, cede empate ao Cuiabá e amplia jejum na Série B

Athletico-PR e Cuiabá ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado, em duelo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em jogo com final eletrizante. Nos acréscimos, Renan Peixoto marcou para o Furacão. O Dourado ainda conseguiu buscar a igualdade, com Mateusinho, na Ligga Arena.

Com este resultado, o Athletico-PR ampliou seu jejum sem vencer na Série B para para sete jogos: três empates e quatro resultados. A equipe paranaense fica, portanto, com 27 pontos, na 11ª posição. Já o Cuiabá ocupa o oitavo lugar, com 32.

Próximos jogos de Athletico-PR e Cuiabá

O Athletico-PR volta a campo no próximo sábado pela 23ª rodada da Série B. O Furacão visita o CRB, no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, a partir das 20h30 (de Brasília). O Cuiabá, por sua vez, recebe o Atlético-GO, no domingo, no mesmo horário, na Arena Pantanal.

O jogo

Athletico-PR e Cuiabá fizeram um primeiro tempo morno em Curitiba. Os donos da casa até dominaram o primeiro tempo, mas a primeira boa chance foi do Cuiabá, em um contra-ataque. Calebe recuperou a posse da bola, acionou Alisson Safira, que deu bom passe para Martínez. O argentino bateu firme por cima do gol de Santos. O Athletico-PR teve boa chance aos 38. Em cobrança de falta, Zapelli mandou por cima da barreira e viu o goleiro Guilherme Nogueira espalmar e evitar o tento.

Aos dez minutos da segunda etapa, o Athletico-PR quase abriu o placar. Leozinho recebeu pela direita, bateu para o gol e obrigou Guilherme Nogueira a fazer grande defesa para salvar o Cuiabá. Quatro minutos depois, Viveros foi derrubado na área após disputa com Marcelo Henrique e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Mendoza desperdiçou. Aos 23, Esquivel cruzou pela esquerda, Viveros desviou de cabeça e mandou muito próximo do gol.

O Cuiabá respondeu em um contra-ataque e assustou. Denilson acionou Juan Christian pela esquerda, o atacante finalizou para o gol e viu a bola desviar na defesa. Nos acréscimos, aos 46, o Athletico-PR e ficou perto da vitória. Renan Peixoto aproveitou o rebote na área de chute de Leozinho e estufou a rede do Cuiabá.

O Dourado não se deu por entregue e buscou a igualdade dois minutos depois. Mateusinho recebeu em profundidade dentro da área e bateu por cima de Santos para empatar o jogo, aos 48 minutos.

Protestos e clima quente no fim do jogo

Após sofrer o empate e tomar um banho d'água fria, a torcida do Athletico-PR arremessou objetos e sinalizadores dentro do gramado. Por conta disso, o árbitro precisou paralisar o jogo. Marcelo de Lima Henrique chamou os capitães da equipe e encerrou a partida.