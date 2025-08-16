Edson Barboza é derrotado por Drakkar Klose em retorno ao peso-leve do UFC

Depois de passar os últimos anos competindo entre os pesos-penas (66 kg), Edson Barboza decidiu retornar ao peso-leve (70 kg) do Ultimate. No entanto, a volta do veterano de 39 anos à categoria até 70 kg acabou sendo frustrada por Drakkar Klose. Neste sábado (16), pelo card preliminar do UFC 319, o brasileiro da equipe 'American Top Team' foi derrotado pelo rival americano na decisão unânime dos juízes.

O atleta natural de Nova Friburgo (RJ) até começou melhor no combate, levando vantagem na trocação e neutralizando a luta agarrada do adversário no primeiro round. Porém, aparentemente desgastado pela força feita na etapa inicial, Edson perdeu velocidade e passou a ser atingido com frequência pelos golpes de Klose, que levou a melhor nos dois últimos rounds na opinião dos três juízes laterais.

Agora, o veterano lutador brasileiro soma duas derrotas consecutivas no octógono mais famoso do mundo. Por outro lado, Klose se recupera da derrota para Joel Álvarez, em dezembro de 2024, e soma cinco triunfos nos últimos seis confrontos.

A luta

Logo nos primeiros segundos do combate, Klose partiu para cima do brasileiro, que o recebeu com golpes de encontro. Com low kicks potentes, Edson conteve o ímpeto inicial do americano. Pior na trocação, Drakkar buscou a luta agarrada na grade, sendo vaiado pela torcida. Barboza conseguiu se defender bem, mas parece ter sentido um golpe no final do assalto.

Mais lento depois de gastar muita energia na grade, o brasileiro passou a sofrer com os socos do rival. Logo no começo do segundo round, Klose aplicou duros golpes que quase deixaram Barboza nocauteado em pé. Edson até se recuperou, mas já não conseguiu levar vantagem na trocação como antes.

O atleta da American Top Team voltou melhor para o terceiro assalto, novamente apostando nos chutes baixos. Porém, a distância e velocidade do americano davam vantagem para ele na troca de socos. Round equilibrado.

Confira os resultados do UFC 319:

Drakkar Klose venceu Edson Barboza por decisão unânime dos juízes;

Karine Killer vs Dione Barbosa por decisão unânime dos juízes;

Joseph Morales venceu Alibi Idiris por finalização.

