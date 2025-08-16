Topo

Dorival aposta na base para suprir baixas contra Bahia; veja escalações

Dorival Júnior, técnico do Corinthians Imagem: EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO
16/08/2025 20h07

Para o duelo contra o Bahia, na Neo Química Arena, hoje (16), o Corinthians terá um ataque formado por jogadores criados no Terrão: Kayke e Gui Negão entram nos lugares dos lesionados Memphis e Yuri Alberto.

Assim, Dorival Júnior manda o Corinthians a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Breno Bidon e Garro; Kayke e Gui Negão.

Já o Bahia, do técnico Rogério Ceni, vai a campo com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir; Kayky e Willian José.

O duelo em São Paulo é válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia é o quarto colocado, com 30 pontos somados em 17 partidas; o Corinthians é o 13º, com 22 pontos em 19 jogos.

