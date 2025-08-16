Danilo e De La Cruz retornam e são relacionados pelo Flamengo

Por meio de seus canais oficiais, o Flamengo divulgou neste sábado a lista de relacionados para enfrentar o Internacional pelo Brasileiro. Os destaques da lista são Danilo e De La Cruz, que foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do técnico Filipe Luís.

Danilo havia sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa direita durante o clássico contra o Fluminense no dia 20 de julho. O zagueiro vinha treinando com o restante do elenco desde a última quinta-feira e viajou com o grupo para Porto Alegre.

De La Cruz, por sua vez, tratava uma inflamação no joelho esquerdo e era desfalque para o Flamengo desde o dia 16 do último mês. Na ocasião, o uruguaio esteve em campo na derrota para o Santos, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

O Rubro-Negro também confirmou que o lateral-direito Emerson Royal sofreu um estiramento no ligamento central do tornozelo esquerdo. A lesão ocorreu durante o confronto contra o Internacional na última quarta-feira, pela Libertadores. Apesar da contusão, o atleta está entre os relacionados para a partida diante do Colorado.

Flamengo e Internacional terão um duelo pela 20ª rodada do Brasileirão neste domingo. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

A partida reedita o confronto das oitavas de final da Libertadores. Pelo torneio continental, o Flamengo venceu a partida de ida, no Maracanã, por 1 a 0. O jogo de volta ocorrerá na próxima quarta-feira, também no Beira-Rio.