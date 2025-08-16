Crise nos bastidores preocupa Bahia, que vê clima hostil contra Corinthians

A torcida do Bahia está preocupada com a possibilidade de um clima hostil na Neo Química Arena. Hoje, a equipe tricolor visita o Corinthians pela 20ª rodada do Brasileirão, às 21h (de Brasília).

Polêmica de Kauê Furquim esquenta Corinthians x Bahia

O UOL apurou que os torcedores visitantes temem algum tipo de hostilidade, após o Timão romper relações institucionais com o Bahia. No entanto, para a delegação do clube nordestino, incluindo os dirigentes, não há motivo para reforçar a segurança. O entendimento é de que a crise de bastidores não terá reflexos externos.

Nesta semana, os clubes entraram em uma polêmica envolvendo a transferência do atacante Kauê Furquim. O Corinthians chegou a emitir uma nota repudiando o que chamou de "aliciamento ilícito e imoral do jogador, formado nas categorias de base".

Enquanto o Bahia entende que fez todo o procedimento correto, inclusive notificando o Corinthians informalmente, a gestão alvinegra vê a situação como uma "ponte ilícita" para o mercado exterior. Vale ressaltar que o Tricolor baiano é gerido pelo Grupo City, que administra a SAF de diversas equipes ao redor do mundo.

Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à Fifa para que a justiça seja feita.

Inclusive, não há qualquer conversa ou tentativa de aproximação entre ambas as partes, considerando que os times estarão no mesmo ambiente na noite de hoje. A promessa por parte da gestão corintiana é de que qualquer situação será tratada nas esferas judiciais.