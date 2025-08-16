Crespo vê saldo positivo em empate do São Paulo e minimiza falha de Young: "Aqui, todos erram"

Apesar dos problemas que o São Paulo encontrou na Ilha do Retiro, o técnico Hernán Crespo viu um saldo muito positivo no resultado de 2 a 2 com o Sport, neste sábado, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor estava perdendo por 2 a 0, mas mostrou poder de reação e foi buscar o empate.

Crespo reconheceu as dificuldades do São Paulo durante a partida, mas deixou claro que a reação da equipe alternativa que foi a campo tem de ser valorizada. Ao todo, seis jogadores formados em Cotia foram titulares, enquanto outros, como Lucas e Henrique Carmo, entraram na segunda etapa.

"Para alguns deles o jogo de hoje era... Young, Henrique, era a primeira vez [no profissional], Maik fez a segunda como titular. Para Luan, Pablo Maia, Lucas, Rodriguinho... os jogadores que saíram de Cotia e tiveram a possibilidade de jogar o Campeonato Brasileiro, que não é fácil. Respeitaram a identidade, poderiam ter um jogado um pouco melhor, mas [fico com] a reação. O time se recusou a perder. Jogou com o coração, com a ideia, com a vontade de ter a bola no chão, com todas as dificuldades. Recuperar-se de um 2 a 0 não é fácil. Jogamos bola, tentamos associações. Acho que o empate está bom", afirmou Crespo.

O início do confronto ficou muito marcado por uma falha de Young, goleiro formado em Cotia que fez sua estreia no profissional neste sábado. Aos quatro minutos de jogo, o jovem errou na saída de bola e entregou nos pés de Lucas Lima, que invadiu a área e não desperdiçou.

Crespo disse que não houve nenhuma conversa especial no vestiário após a falha do garoto e valorizou os jovens revelados pela base tricolor, que foram, inclusive, decisivos para o resultado. O argentino minimizou a questão e explicou que todos estão sujeitos a errar, independente da idade.

"Não, aqui não temos nenhuma conversa especial. Aqui, todos erram. Velhos, jovens, todos erram. Estamos aqui para errar e continuar, tentar novamente. A qualidade de todos não depende de uma jogada, de uma ação. Aqui, acontece uma coisa, podem errar, fazer as coisas bem. Todos podemos errar e fazer coisas boas. Ninguém é um fenômeno e ninguém é um burro. É caminhar e andar para frente, confiando nas possibilidades e características que cada um tem", comentou o técnico.

O São Paulo cresceu no segundo tempo depois do gol de Lucas e poderia ter virado o jogo no apagar das luzes. Já nos acréscimos, o Tricolor embalou e criou uma grande oportunidade. Tapia, porém, desperdiçou. O chileno até chegou a tirar do goleiro Gabriel, mas a defesa do Sport afastou em cima da linha.

"Acho que talvez a gente queria ter a bola no chão e criar ações. O adversário estava mais cansado, chegava um pouco mais tarde [nas divididas], então começamos a encontrar os corredores para jogar. Poderíamos ter ganhado no último lance com Tapia. Tivemos chances criadas para fazer gol antes. Não aconteceu. O 2 a 2 está bem, é justo", avaliou Crespo.

Com o resultado, o São Paulo ampliou sua sequência invicta no Brasileiro para sete jogos (cinco vitórias e dois empates) e ainda conseguirá dormir no G6 da competição nacional. A equipe do Morumbi subiu para a sexta posição, alcançando os 29 pontos, e torce por um tropeço do Mirassol para manter o posto.

"Só positivo [saldo]. Faz parte do jogo. O Brasileirão não é fácil, contra ninguém. Muitas grandes equipes perderam pontos aqui, e muitas se recuperaram [na tabela] como nós. Tivemos a possibilidade de jogar com muitos atletas que vinham jogando menos. Nesta dificuldade que encontramos, acreditamos e tentamos continuar jogando com uma ideia. Tentamos manobrar o jogo, criar reações. É [um saldo] muito positivo", finalizou o comandante.

O São Paulo, agora, volta suas atenções para uma decisão pelo mata-mata da Libertadores. O Tricolor enfrenta o Atlético Nacional nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final. Com o empate sem gols na ida, a equipe são-paulina precisa de uma vitória simples para ir às quartas.

Já pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo no próximo domingo (24), quando duela com o Atlético-MG. A bola rola a partir das 20h30 no gramado do Morumbis.