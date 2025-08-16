Crespo sai em defesa de Young: 'Ninguém é fenômeno, ninguém é burro'

Hernán Crespo saiu em defesa de Young após o goleiro do São Paulo falhar feio em sua estreia e entregar o primeiro gol ao Sport logo no começo do jogo, que terminou com empate por 2 a 2 na Ilha do Retiro, neste sábado, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O técnico foi questionado em coletiva se houve uma conversa especial com o goleiro após o jogo. Young saiu jogando errado com os pés e entregou a bola para Lucas Lima, que abriu o placar na Ilha do Retiro logo aos 5min de jogo.

Aqui não tem nenhuma conversa especial. Aqui todo mundo erra. Jovem, velho... Estamos aqui para errar e continuar, e tentar novamente. A qualidade de todos não depende de uma jogada. Pode errar, pode fazer as coisas bem. Ninguém é um fenômeno, ninguém é um burro Hernán Crespo, em entrevista coletiva

Apesar da trapalhada, o goleiro de 23 anos e 2,02 metros não se abalou. Ele voltou a tentar outros passes arriscados na defesa, tentou até um drible em sua área e ganhou aplausos da comissão técnica do São Paulo. "O importante é caminhar e andar para frente, confiando nas possibilidades e características que cada um tem", complementou Crespo.

Young estreou com a camisa do São Paulo por conta da ausência de Rafael. O goleiro titular foi poupado por Crespo, assim como Alisson, Marcos Antônio e Luciano, por conta da proximidade do jogo de terça-feira, contra o Atlético Nacional, pela Libertadores. Após empate sem gols no duelo de ida, os times se enfrentam no MorumBIS, a partir das 21h30 (de Brasília).

O que mais Crespo disse

Chance de Lucas ser titular na Libertadores. "Como todos. Estou muito feliz por ele porque fez gol depois de muito tempo. Muito contente por ele porque conseguiu minutos em campo. Todos têm possibilidade de ser titular".

Desempenho contra o Sport. "Acho que poderíamos ter jogado um pouco melhor, mas a reação... o time se recusou de perder. Jogou com o coração, com ideia, com a bola no chão, e com todas as dificuldades. Recuperar 2 a 0 não é fácil. A gente jogou bola, tentou criar as situações".