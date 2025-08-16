Topo

Esporte

Crespo sai em defesa de Young: 'Ninguém é fenômeno, ninguém é burro'

do UOL

Colaboração para o UOL

16/08/2025 21h50

Hernán Crespo saiu em defesa de Young após o goleiro do São Paulo falhar feio em sua estreia e entregar o primeiro gol ao Sport logo no começo do jogo, que terminou com empate por 2 a 2 na Ilha do Retiro, neste sábado, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

O técnico foi questionado em coletiva se houve uma conversa especial com o goleiro após o jogo. Young saiu jogando errado com os pés e entregou a bola para Lucas Lima, que abriu o placar na Ilha do Retiro logo aos 5min de jogo.

Aqui não tem nenhuma conversa especial. Aqui todo mundo erra. Jovem, velho... Estamos aqui para errar e continuar, e tentar novamente. A qualidade de todos não depende de uma jogada. Pode errar, pode fazer as coisas bem. Ninguém é um fenômeno, ninguém é um burro Hernán Crespo, em entrevista coletiva

Relacionadas

São Paulo supera lambança de goleiro reserva, reage e empata com Sport

Brasileiro feminino: São Paulo vence Ferroviária nos pênaltis e vai à semi

Maik comemora após 1º gol no profissional: 'Era pra eu ser dispensado'

Apesar da trapalhada, o goleiro de 23 anos e 2,02 metros não se abalou. Ele voltou a tentar outros passes arriscados na defesa, tentou até um drible em sua área e ganhou aplausos da comissão técnica do São Paulo. "O importante é caminhar e andar para frente, confiando nas possibilidades e características que cada um tem", complementou Crespo.

Young estreou com a camisa do São Paulo por conta da ausência de Rafael. O goleiro titular foi poupado por Crespo, assim como Alisson, Marcos Antônio e Luciano, por conta da proximidade do jogo de terça-feira, contra o Atlético Nacional, pela Libertadores. Após empate sem gols no duelo de ida, os times se enfrentam no MorumBIS, a partir das 21h30 (de Brasília).

O que mais Crespo disse

Chance de Lucas ser titular na Libertadores. "Como todos. Estou muito feliz por ele porque fez gol depois de muito tempo. Muito contente por ele porque conseguiu minutos em campo. Todos têm possibilidade de ser titular".

Desempenho contra o Sport. "Acho que poderíamos ter jogado um pouco melhor, mas a reação... o time se recusou de perder. Jogou com o coração, com ideia, com a bola no chão, e com todas as dificuldades. Recuperar 2 a 0 não é fácil. A gente jogou bola, tentou criar as situações".

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Crespo sai em defesa de Young: 'Ninguém é fenômeno, ninguém é burro'

Renato se irrita com pergunta sobre reforço do Flu: 'Vocês têm que estudar'

Crespo vê saldo positivo em empate do São Paulo e minimiza falha de Young: "Aqui, todos erram"

Alcaraz derrota Zverev e garante novo capítulo da rivalidade com Sinner na final de Cincinnati

Edson Barboza é derrotado por Drakkar Klose em retorno ao peso-leve do UFC

Pan Jr. dia 7: Brasil é campeão no tênis e leva duas medalhas no taekwondo

Maik comemora após 1º gol no profissional: 'Era pra eu ser dispensado'

Absolvido, Paquetá vê West Ham perder para time que viveu drama na Netflix

Vila Nova amplia tabu contra o Goiás e tira rival da liderança na Série B

Vitória leva empate no fim do Juventude e completa cinco jogos sem vencer no Brasileiro

Palmeiras avalia propostas e negocia venda de Thalys; veja detalhes