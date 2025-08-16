Crespo elogia Lucas Moura, mas evita falar de Libertadores: 'Todos têm a chance de ser titular'

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, afirmou ter ficado contente com o gol marcado por Lucas Moura no empate em 2 a 2 com o Sport neste sábado no Recife, pelo Brasileiro, mas não quis comentar sobre a possibilidade de colocá-lo como titular na partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional, terça-feira, no MorumBis.

"Estou contente por ele. Fez gol depois de muito tempo. Conseguiu minutos em campo. Mas todos têm a chance de ser titular", afirmou o treinador são-paulino, que disse ainda ter muito tempo para analisar o que fará contra o adversário colombiano. "É muito longe para mim. Dois, três dias. Temos tempo."

Crespo colocou um time totalmente desfigurado em relação ao conjunto titular pela importância do confronto da próxima terça-feira. Após o empate sem gols na Colômbia, o São Paulo precisa vencer para avançar na Libertadores.

O argentino disse que deixa Recife com o sentimento de um empate com sabor de vitória após amargar uma desvantagem de dois gols no placar e conseguir arrancar um ponto fora de casa já nos minutos final do confronto realizado na Ilha do Retiro. "Eu vi aspectos positivos no jogo. Um time em evolução. Estivemos atrás no marcador, mas conseguimos reagir e conquistar um ponto fora de casa. Enxerguei um time que soube correr atrás do resultado até final da partida", comentou.

Questionado sobre a falha do jovem goleiro Young, que deu a bola no pé de Lucas Lima no primeiro gol do Sport, Crespo tentou blindar os jovens atletas. "Para alguns deles, o jogo de hoje era a primeira vez. Young, Henrique. Maik fez a segunda como titular. Os jogadores de Cotia tiveram a possibilidade de jogar o Campeonato Brasileiro, o que não é fácil. Respeitaram a identidade. O time se recusou a perder. Jogou com o coração".

Herói do confronto ao fazer o gol já no final do embate contra o rubro-negro pernambucano, o jovem Maik comentou sobre o lance que decretou o placar de 2 a 2. "Queria agradecer a minha família e aos meus companheiros. Estou muito feliz pelo meu primeiro gol. Era para ter sido dispensado, mas Deus me honrou, estou treinando e continuo aqui, treinando todos os dias com meus companheiros. Estou felizão", afirmou o atleta sobre o gol assinalado aos 45 minutos do segundo tempo.