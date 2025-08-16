Craque do Santos, Neymar reencontra velho amigo de Seleção em duelo contra o Vasco

A partida do Santos contra o Vasco, marcada para este domingo, terá um gostinho ainda mais especial para Neymar Júnior. Provável titular do Peixe, o craque reencontrará um velho amigo e também companheiro de Seleção Brasileira: Phillipe Coutinho.

Neymar conhece Coutinho desde pequeno, quando ambos ainda eram considerados promessas das categorias de base de suas respectivas equipes (Santos e Vasco). Com o passar do tempo, os dois voltaram a cruzar caminhos no futebol na Seleção Brasileira, quando foram convocados para integrar a equipe sub-16.

A partir daí, Neymar e Coutinho dividiram o campo em diversas ocasiões pela base da Seleção, até que evoluíram e passaram a ser companheiros no time principal do Brasil. A dupla passou a brilhar pelas Eliminatórias Sul-Americanas e foi protagonista na Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia.

Naquela edição do Mundial, Neymar contribuiu com dois gols e uma assistência, enquanto Coutinho balançou as redes duas vezes e deu dois passes para gols. Ainda sob o comando do técnico Tite, ambos foram titulares nos cinco jogos da Copa do Mundo.

Neymar e Coutinho, assim, não estão acostumados a entrar em campo como rivais. Esta será apenas a segunda vez que os craques ficarão frente a frente a nível de clubes.

A única ocasião em que ambos se enfrentaram foi na final da Liga dos Campeões de 2020, ainda na era do futebol pandêmico. Neymar foi titular pelo Paris Saint-Germain, enquanto Coutinho entrou no segundo tempo pelo Bayern de Munique. No confronto direto, o atual camisa 11 do Vasco levou a melhor e saiu com o título.

Agora, os dois se enfrentarão pela primeira vez em solo brasileiro. Quando Coutinho voltou ao Vasco, em julho de 2024, Neymar publicou uma mensagem para o amigo desejando boa sorte. Seis meses depois, foi a vez do camisa 10 do Santos fazer o movimento de retorno ao futebol nacional.

"Reencontrar meu amigo dentro de campo é um sentimento de muita felicidade. É um cara que eu sempre torci, sempre admirei. Mesmo jogando juntos por muito tempo, a gente se conhece desde pequeno. É meu amigo, mas espero que o Santos possa sair vencedor [risos]", disse Neymar em entrevista à TV Globo.

Neymar e Coutinho quase chegaram a se enfrentar ainda em março deste ano, quando o Vasco recebeu o Santos em São Januário no primeiro turno do Brasilerão. O capitão santista, porém, teve constatado um edema na posterior da coxa esquerda e adiou o reencontro. Agora, com ambos saudáveis, ele deve acontecer.

"É um reencontro muito bacana. Quando ele voltou para o Brasil, falei para ele que o Brasileirão tem um privilégio muito grande de tê-lo aqui. Somos amigos, mas claro que quando a bola rolar no domingo, é cada um defendendo o seu, dando o seu melhor. Acho que será um bom reencontro. Jogamos juntos por bastante tempo, mas é isso que falei. Domingo, cada um defende o seu", afirmou Coutinho à Vasco TV.

Com o reencontro de Neymar e Coutinho à vista, o Santos encara o Vasco neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.