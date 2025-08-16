Topo

Coutinho celebra reencontro com Neymar em Santos x Vasco: 'Privilégio tê-lo aqui'

Neymar e Philippe Coutinho se abraçam após o gol marcado pelo Brasil contra a Costa Rica - REUTERS/Max Rossi
16/08/2025 08h45

O reencontro entre Neymar e Philippe Coutinho promete ser um dos ingredientes especiais do duelo entre Santos e Vasco, neste domingo (17), às 16h, no MorumBis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Amigos de longa data e companheiros em diferentes momentos da seleção brasileira, os dois estarão frente a frente em lados opostos, agora defendendo clubes em situações distintas na tabela.

Coutinho destacou a importância desse momento. "Um reencontro muito bacana. Eu falei para ele (Neymar), quando voltou ao Brasil, que é um privilégio muito grande tê-lo aqui. A gente é amigo, mas, claro, que quando a bola rolar no domingo, é cada um defendendo o seu. Vai ser um bom reencontro, a gente jogou junto há bastante tempo", disse em entrevista à VascoTV.

A relação entre os dois se consolidou na seleção brasileira, principalmente a partir do ciclo da Copa do Mundo de 2018. Enquanto Neymar assumia o protagonismo ofensivo com dribles e jogadas individuais, Coutinho aparecia como articulador e finalizador, muitas vezes sendo decisivo com seus chutes de fora da área. Juntos, formaram uma parceria que garantiu momentos de brilho em Eliminatórias, Copa América e no próprio Mundial.

Agora, o reencontro acontece em contexto de necessidade. O Vasco chega pressionado, dentro da zona de rebaixamento, com 16 pontos, e tenta reagir sob o comando do técnico Fernando Diniz. No primeiro turno do Brasileirão, Neymar não pôde estar em campo por causa de uma lesão na coxa.

"Semana larga, tivemos bastante tempo para trabalhar. Vamos para o jogo com bastante carga de trabalho, o que faz com que a gente entre em campo bem confiante", acrescentou Coutinho, reforçando o clima de preparação intensa para a partida.

Do outro lado, o Santos soma 21 pontos e busca se afastar definitivamente da parte baixa da tabela. Neymar, principal reforço do clube para a temporada, volta a ser a grande esperança da torcida alvinegra, principalmente agora que vem de uma sequência de jogos entre os titulares.

