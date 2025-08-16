Corinthians x Bahia: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Corinthians e Bahia entram em campo na noite de hoje, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Corinthians não vive bom momento no Brasileirão e venceu apenas uma das últimas dez partidas. O Alvinegro foi superado pelo Juventude por 2 a 0 na rodada passada.

O técnico Dorival Júnior tem desfalques. Yuri Alberto, Memphis Depay e Romero estão entre as ausências.

O Bahia vem de dois empates e quer voltar a vencer para se manter no G4. A equipe de Rogério Ceni empatou em 3 a 3 com o Fluminense na rodada anterior.

Corinthians x Bahia -- Campeonato Brasileiro