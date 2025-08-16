Corinthians terá dupla de ataque da base e reforço no banco contra o Bahia; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo deste sábado, contra o Bahia, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro. Com desfalques no ataque, o técnico Dorival Júnior decidiu apostar na base e escalou os jovens Kayke e Gui Negão como dupla de ataque.

Nesta semana, o Timão ganhou a baixa de Yuri Alberto, submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal. O atacante se juntou a Memphis Depay, André Carrillo e Hugo entre os atletas entregues ao departamento médico. Romero, Cacá e Angileri, suspensos, completam a lista de ausências.

Em contrapartida, Maycon, recuperado de lesão, voltou a ser relacionado. O reforço Vitinho, apesar de ainda estar distante do ritmo ideal, pinta como opção no banco de reservas.

A escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kayke e Gui Negão.

A equipe do Parque São Jorge vem de uma derrota para o Juventude, por 2 a 1, e vive mau momento no Brasileirão. O time está no 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, seis acima da zona de rebaixamento.

O Timão não vence há cinco jogos e, nas últimas dez rodadas, ganhou somente uma vez.

Do outro lado, o Bahia vive cenário distinto. A equipe de Rogério Ceni vem de dois empates consecutivos, mas está há sete partidas sem perder e figura na parte de cima da tabela. O time nordestino é o quarto colocado, com 30 pontos, dez a menos que o líder Flamengo.

Sem Everton Ribeiro, suspenso, Michel Araujo será titular no meio-campo da equipe baiana.

O Tricolor de Aço vai a campo com: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Kayky e Willian José.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) será o árbitro do confronto, ao lado dos assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). Rafael Traci (SC) comanda o VAR.