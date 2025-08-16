Topo

Corinthians tenta acabar com jejum de três meses sem vencer em casa pelo Brasileiro

16/08/2025 06h00

O Corinthians tem a missão de encerrar um incômodo jejum no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a equipe tenta reencontrar o caminho das vitórias na Neo Química Arena diante do Bahia, pela 20ª rodada do torneio.

A última vitória do Timão como mandante na competição foi há três meses atrás, em maio. Na ocasião, o Corinthians superou o Santos por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto.

De lá para cá, foram quatro partidas disputadas em Itaquera, com três empates e uma derrota. Cabe dizer que o time teve férias neste período, durante o Mundial, e ficou aproximadamente um mês sem pisar nos gramados.

O retrospecto do Corinthians como mandante nesta edição do Brasileiro, até aqui, é mediano. O Timão só venceu em quatro oportunidades, além de três empates e dois reveses - 55,5% de aproveitamento. Com isso, a equipe é somente o décimo melhor mandante da Série A em 2025.

Em comparação ao ano passado, por exemplo, foram dez triunfos, oito empates e apenas uma derrota em 19 partidas disputadas.

A equipe do Parque São Jorge conta com um trunfo para voltar a venceu na Neo Química Arena. Desde que o estádio foi inaugurado, em 2014, o clube perdeu para o Bahia no local apenas uma vez. Ao todo, são sete vitórias, um empate e uma derrota.

Corinthians e Bahia se enfrentam às 21h (de Brasília) deste sábado em Itaquera.

O Timão está há cinco jogos sem vencer no Brasileiro e caiu para o 13º lugar, com 22 pontos, seis acima do Z4. Além disso, nas últimas dez rodadas, a equipe de Dorival Júnior só ganhou uma única partida.

