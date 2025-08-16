Corinthians marca eleições após impeachment de Augusto Melo

O Corinthians segue em processo de reorganização política após um período conturbado no Parque São Jorge. A presidência do Conselho Deliberativo, neste sábado, confirmou que realizará eleições extraordinárias no dia 25 de agosto (segunda-feira) para definir o novo presidente da Diretoria e o vice-presidente do Conselho Deliberativo, cargos que ficaram vagos recentemente.

O pleito acontece após a destituição definitiva de Augusto Melo, confirmada em Assembleia Geral realizada no último dia 9, quando 1.413 sócios votaram a favor do impeachment, contra 620 votos contrários, encerrando oficialmente seu mandato.

Melo estava afastado desde maio, após decisão do Conselho Deliberativo motivada pelo escândalo envolvendo a casa de apostas VaideBet. Além de perder a presidência, ele se tornou inelegível por dez anos e pode ainda responder a processo disciplinar de expulsão do clube.

No mesmo contexto, Roberson de Medeiros, conhecido como Dunga, renunciou ao cargo de vice-presidente do Conselho Deliberativo para tratar de assuntos pessoais. A posição é estratégica, já que acumula também a presidência da Comissão de Ética e Disciplina (CED), órgão responsável por apurar condutas internas e processos como os relacionados a gastos no cartão corporativo nas gestões passadas.

A renúncia não interrompe as investigações em andamento, que seguem sob a supervisão da Comissão de Justiça e da presidência do Conselho Deliberativo.

Segundo nota oficial do clube, para concorrer à presidência da Diretoria, o candidato precisa ser conselheiro vitalício ou ter sido eleito conselheiro pelo menos duas vezes, estando em dia com seus direitos estatutários. Para o cargo de vice-presidente do Conselho, só podem se candidatar conselheiros com mandato vigente. O mandato dos eleitos será até dezembro de 2026, quando se encerra a gestão que originalmente seria de Augusto Melo.

A eleição extraordinária marca um capítulo importante na reorganização administrativa do Corinthians, que enfrenta nos bastidores uma intensa disputa política desde o início do ano, incluindo tentativas de recondução de Augusto Melo e protestos de torcedores em frente ao Parque São Jorge. O atual presidente em exercício da Diretoria, Osmar Stabile, segue à frente do clube até a definição do pleito e deve disputar a eleição indireta para oficializar sua posição.

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, destacou a importância da participação dos conselheiros e a manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina durante o processo eleitoral. "Todos os casos que estão nesta Comissão seguem em andamento, e a admissibilidade de novos casos continuará sendo avaliada, como de praxe", informou em nota.

Com as datas e os procedimentos definidos, o Corinthians dá o primeiro passo formal para encerrar uma fase conturbada e avançar na recomposição de sua diretoria e conselho, mantendo a atenção de sócios e torcedores na estabilidade política do clube.

Confira a nota oficial do Corinthians na íntegra:

"A Presidência do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista informa que serão realizadas no dia 25 de agosto as eleições para Presidente da Diretoria (em substituição a Augusto Melo, destituído definitivamente na Assembleia Geral dos associados realizada em 9 de agosto) e para Vice-Presidente do Conselho Deliberativo (no lugar de Roberson de Medeiros, que renunciou ao cargo para tratar de assuntos pessoais).

Para estas eleições, serão convocados os membros do Conselho Deliberativo - poderão votar os Conselheiros Vitalícios e Trienais. O mandato dos eleitos durará até dezembro de 2026 (fim da atual gestão da Diretoria e do Conselho).

Para a Presidência da Diretoria poderá se candidatar qualquer associado do SCCP que cumpra os requisitos estabelecidos no §2º do Art. 68 do Estatuto: ser Conselheiro Vitalício do Clube ou ter sido eleito Conselheiro pela Assembleia Geral pelo menos duas vezes, e estar em dia com todos os direitos estatutários.

Para a Vice-Presidência do Conselho Deliberativo poderão se candidatar somente Conselheiros com mandato na atual gestão do colegiado.

Forma e prazos de inscrição, bem como as certidões necessárias, serão informados em breve.

Atenciosamente,

Romeu Tuma Jr.

Presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club Corinthians Paulista"