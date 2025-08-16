Corinthians leva gol relâmpago, perde do Bahia e aumenta jejum no Brasileiro

O Corinthians segue em jejum no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time levou um gol relâmpago e até buscou o empate, mas acabou sendo derrotado pelo Bahia por 2 a 1, na Neo Química Arena, completando seis jogos sem vencer na competição. Michel Araújo e Willian José marcaram a favor do Tricolor de Aço, enquanto Gui Negão descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Timão fica estacionado na 13ª posição, com os mesmos 22 pontos, a seis da zona de rebaixamento. Já o Bahia alcança 33 pontos, mas permanece no quarto lugar da tabela de classificação.

O próximo compromisso do Corinthians está marcado para domingo que vem, dia 24. A equipe enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, a partir das 16h (de Brasília). A partida é válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

O Bahia, por sua vez, vira a chave para a Copa do Nordeste. Na quarta-feira, às 21h30, o time recebe o Ceará na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela semifinal do torneio.

O jogo

O Corinthians começou mal e viu o Bahia abrir o marcador com menos de dois minutos de jogo. Michel Araújo recebeu no corredor central e arriscou de longe, acertando o chute no canto. Hugo Souza resvalou na bola, mas não conseguiu impedir o gol.

O Timão chegou a deixar tudo igual instantes depois, aos quatro, através de Rodrigo Garro. O tento, porém, foi invalidado pelo VAR por conta de um toque na mão de Kayke.

A equipe alvinegra não se abalou com a anulação e pressionou o Bahia em busca do gol de empate. E ele veio aos 30 minutos. Em uma bola alçada na área, o goleiro Ronaldo saiu mal e deixou a bola parar nos pés de Gui Negão, que emendou um chute de bicicleta na pequena área e igualou o marcador. O lance demorou oito minutos para ser validado, mas no fim o árbitro confirmou o primeiro gol do Filho do Terrão entre os profissionais.

A alegria, porém, durou pouco. Aos 40 minutos, após uma furada de André Ramalho, Kayky invadiu a área e acabou sendo derrubado por Matheuzinho. Ou seja, pênalti. Willian José cobrou com categoria no canto esquerdo e recolocou o Tricolor de Aço em vantagem.

Segundo tempo

O Corinthians voltou para a etapa final com o mesmo espírito do primeiro tempo e quase empatou aos 23 minutos. Matheus Bidu cruzou rasteiro na pequena área, para Talles Magno, que acabou recuando para o goleiro Ronaldo.

A bola parecia teimar em entrar. Aos 34 minutos, Bidu cruzou no alto para André Ramalho, que chegou cabeceando na primeira trave e mandou muito perto do gol. Quatro minutos depois, Bidu ajeitou para Talles Magno chutar com força dentro da área, mas Ronaldo defendeu.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 1 X 2 BAHIA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 16 de agosto de 2025, sábado



Horário: às 21h (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Rafael Traci (SC)



Cartões amarelos: David Duarte, Luciano Juba, Erick Pulga, Santiago Mingo e Santi Arias (Bahia); Breno Bidon e André Ramalho (Corinthians)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 38.334 torcedores



Renda: R$ 2.823.725,00

GOLS: Michel Araújo, aos 1? do 1ºT (Bahia); Gui Negão, aos 30? do 1ºT (Corinthians); Willian José, aos 42? do 1ºT (Bahia)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Dieguinho), Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Ryan); Raniele, José Martínez, Breno Bidon (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Kayke (Luiz Gustavo Bahia) e Gui Negão (Vitinho).



Técnico: Dorival Júnior

BAHIA: Ronaldo; Gilberto (Santi Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir (Luciano Rodríguez), Kayky (Tiago) e Willian José (Cauly).



Técnico: Rogério Ceni