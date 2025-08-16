Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco'

O duelo entre Corinthians e Bahia foi tudo, menos tranquilo. As equipes foram a campo neste sábado, dia 16, em um jogo absolutamente movimentado em Itaquera. A partida, válida pela 20ª rodada do Brasileirão, teve o time baiano como vencedor, que levou a melhor por 2 a 1, e manteve a invencibilidade de oito jogos na competição.

O torcedor que foi à Neo Química Arena achando que ia encontrar um duelo frio pelos gélidos 15 graus, se enganou. O primeiro tempo, que durou quase uma hora, teve de tudo: o terceiro gol mais rápido do torneio, gol anulado, pênalti, mais de 10 minutos de consulta ao VAR, protocolo de concussão, cartões amarelos e, pra finalizar, 14 minutos de acréscimos.

Com apenas cinco minutos de jogo, já haviam saído dois gols: um do Bahia, em belo chute de Michel Araújo de fora da área com um minuto e meio, e outro do Corinthians, com Rodrigo Garro, aos 4 minutos. O tento alvinegro foi anulado poucos instantes depois após consulta do juiz Paulo Cesar Zanovelli ao VAR, que identificou toque de mão de Kayke.

Apesar do susto precoce, o time paulista conseguiu uma boa reação e seguiu pressionando o Bahia. Os números refletiram a intensidade corintiana na primeira etapa: 12 a 3 em finalizações. Mas, por mais que tenham chegado menos ao gol de Hugo Souza, foram os visitantes os mais eficazes.

A muito custo, o Corinthians foi finalmente premiado pela insistência quando Gui Negão fez a torcida gritar de novo ao acertar uma bicicleta dentro da área baiana. O barulho das arquibancadas deixou de ser de celebração e se tornou de revolta quando o árbitro demorou quase 10 minutos para decidir se o gol seria validado ou não, em razão de possível interferência e impedimento do atacante corintiano.

Nem deu tempo da 'fiel torcida' comemorar e já voltou a se lamentar. Matheuzinho deu um carrinho em Kayky dentro da área logo após ao gol corintiano e o juiz marcou a penalidade. Ao contrário do lance anterior, não houve dúvidas. Willian José cobrou com perfeição para recolocar os nordestinos à frente.

O quarto árbitro levantou a placa com 12 minutos de acréscimos, que se estenderam para 14 depois que David Duarte entrou no protocolo de concussão ao tomar uma pancada na cabeça de Breno Bidon. Ele tentou a muito custo e, depois de dois atendimentos, conseguiu permanecer em campo.

Os times foram aos vestiários na esperança de fazer uma segunda etapa sem maiores surpresas. O drama do Bahia começou cedo, com Gilberto tendo de ceder lugar a Santiago Arias após sentir dores na região da virilha. Depois, o goleiro Ronaldo teve de mostrar serviço ao defender uma bola em cima da linha.

O roteiro da segunda etapa foi bem parecido com o da primeira, com menos momentos irreverentes. O Corinthians diminuiu de produtividade, mas continuou pressionando os visitantes, mesmo com uma queda considerável no número de arremates.

Para buscar o resultado adverso, Dorival Júnior colocou em campo Talles Magno e o estreante Vitinho. A dupla logo criou duas oportunidades rápidas numa janela de 2 minutos. Rogério Ceni também alterou sua equipe, que conseguiu manter mais a posse de bola, o que dificultou a vida do Corinthians.

O tempo foi passando e o torcedor foi ficando mais impaciente. O time alvinegro teve bons momentos pelas laterais, mas nada que mudasse a história da partida em si. Ronaldo evitou o pior pelo menos mais três vezes até o apito final.

A placa de 6 minutos de acréscimos subiu, mas não houve tempo suficiente para o Corinthians marcar o gol de empate. Para os baianos, vitória importante fora de casa, que fez chegar à marca de 8 jogos sem perder - a última derrota foi em 25 de maio, para o Grêmio.

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo domingo (24) contra o Vasco, fora de casa, em partida válida pelo Brasileirão. O Bahia joga no meio de semana, na quarta-feira (20), pela Copa do Nordeste, quando recebe o Ceará.

COMO FICAM AS EQUIPES

Com o triunfo, o Bahia crava os pés no G-4, com 33 pontos, enquanto o Corinthians fica na 12ª colocação estacionado nos 22 pontos.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 1 x 2 BAHIA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Dieguinho), Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Ryan); Raniele, José Martínez, Breno Bidon (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Gui Negão (Vitinho) e Kayke (Bahia). Técnico: Dorival Júnior.

BAHIA - Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo) e Jean Lucas; Michel Araújo, Kayky (Tiago) e Ademir (Lucho Rodríguez); Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni.

GOLS - Michel Araújo, aos 1:30, Gui Negão aos 30, Willian José aos 42 minutos.

CARTÕES AMARELOS - David Duarte, Erick Pulga, Luciano Juba, Santiago Arias e Santiago Mingo (Bahia), Breno Bidon, André Ramalho (Corinthians).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli (MG).

PÚBLICO - 38.668 torcedores.

RENDA - R$ 2.823.725,00.

LOCAL - Neo Química Arena (SP).