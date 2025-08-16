Topo

Corinthians e Bahia se enfrentam em campo enquanto brigam nos bastidores

16/08/2025 05h30

Corinthians e Bahia duelam neste sábado, às 21 horas, justamente na semana em que se criou grande desconforto entre as duas equipes, após o time baiano comprar a promessa corintiana Kauê Furquim, de 16 anos, e ser acusado de aliciamento pela diretoria do time paulista. Por isso, o clima na Neo Química Arena, onde ocorre a partida da 20ª rodada do Brasileirão, pode não ser dos mais amistosos.

Kauê chegou a ser relacionado em duas partidas do Brasileirão neste ano, mas não foi utilizado. Na última quinta-feira, o Bahia transferiu R$ 14 milhões - valor da multa rescisória para o mercado nacional - ao Corinthians para contratar o jovem atleta. Isso ocorreu enquanto os alvinegros renegociavam os valores do contrato.

Em nota, o clube do Parque São Jorge prometeu acionar a Fifa e disse acreditar que a compra foi uma manobra para reduzir custos ao Grupo City, dono do Bahia, antes de levar o jogador ao futebol europeu, quando completar 18 anos. Se negociado diretamente para o mercado externo, o garoto custaria 50 milhões de euros (cerca R$ 315 milhões).

"A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens, do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios. Reforçamos, mais uma vez, nosso repúdio aos envolvidos rompendo por completa qualquer relação institucional com o Esporte Clube Bahia e o City Football Group", diz o comunicado.

Com as relações institucionais rompidas, os dois times não ocupam a mesma página da tabela do Brasileirão. A equipe de salvador está em quarto lugar, com 30 pontos, oito a mais que os corintianos, ocupantes da 13ª posição, com 22, a seis da zona de rebaixamento.

Derrotado por 2 a 1 pelo Juventude na segunda-feira, dois dias depois de o impeachment do presidente Augusto Melo ser referendado, o Corinthians venceu apenas um jogo dos últimos dez disputados pelo Brasileirão. A pressão só não é a maior porque o time venceu o rival Palmeiras nos dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil e avançou às oitavas.

O desempenho no Dérbi foi um consolo em meio a dias tumultuados no Parque São Jorge. Prestes a ter nova eleição para definir quem cumpri o mandato de Augusto até o fim de 2026, o clube foi punido com transfer ban pela Fifa, por não quitar dívida de R$ 33 milhões com o Santos Laguna pela compra de Félix Torres. Está, portanto, impedido de registrar novos jogadores.

O atacante Vitinho, anunciado na segunda-feira, foi registrado antes de a punição entrar em vigor, mas está há dois meses sem jogar e não deve jogar neste final de semana. É justamente no ataque que repousam os maiores problemas de Dorival Júnior. Yuri Alberto passou por cirurgia por causa de uma hérnia inguinal e vai levar de um a três meses para se recuperar.

O zagueiro Gustavo Henrique teve o mesmo problema mais cedo neste ano. Passou por cirurgia em maio e só voltou a treinar em junho. O lateral-esquerdo Hugo teve o mesmo diagnóstico em 17 de julho, também foi operado e ainda não foi liberado pelo departamento médico para retorno.

Memphis Depay, ainda fora por causa de uma lesão muscular de grau 2 na coxa, é mais uma baixa no setor ofensivo, assim como Romero, suspenso. Com tantos desfalques, Dorvial pode dar chances a garotos como Kayke e Gui Negão.

O versátil meio-campista André Carrillo, que operou o tornozelo esquerdo, só deve voltar em 2026. O zagueiro Cacá e o lateral-esquerdo Angileri aumentam a lista de baixas, ambos por suspensão.

O Bahia de Rogério Ceni também tem muitos nomes entregues ao departamento médico: Além dos jogadores vetados pelo departamento médico: Rodrigo Nestor, Erick Pulga, Kanu, Erick e Fredi Lippert. Além disso, o treinador não conta com Everton Ribeiro, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

No mercado, o clube do Grupo City acertou a contratação por empréstimo do goleiro João Paulo, do Santos, mas ele não viajou para São Paulo com os demais companheiros. A contratação veio após a saída de Marcos Felipe ao Eyupspor, da Turquia.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BAHIA

CORINTHIANS - Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Kayke (Gui Negão).

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Michel Araujo (Cauly); Ademir, Kayky (Iago Borduchi) e Willian José.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.

