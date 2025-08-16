Contra o Vasco, Santos tenta repetir sucesso recente como mandante na capital paulista

No confronto diante do Vasco, o Santos tentará repetir o sucesso que tem feito recentemente como mandante em jogos disputados na capital paulista. A bola rola neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse será o segundo jogo do Santos no Morumbis. O duelo faz parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três jogos do Peixe serão realizados na casa são-paulina, enquanto o Tricolor também terá direito a mandar três partidas no litoral paulista.

Nos últimos anos, o Santos vem mandando alguns jogos em São Paulo e tem tido sucesso, tanto em resultados como em bilheteria. As partidas, ao menos as mais recentes, têm como principal objetivo aproximar a equipe dos torcedores que residem na capital paulista.

Desde 2019, o Santos disputou sete partidas como mandante na capital paulista e jogou em cinco estádios diferentes. Morumbis, Allianz Parque (estádio do Palmeiras), Neo Química Arena (casa do Corinthians), Mercado Livre Arena Pacaembu e Canindé já foram casas do Peixe nos últimos anos.

De lá para cá, os números do Alvinegro Praiano como mandante na capital são positivos. Foram quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota em sete partidas, números que totalizam um aproveitamento de 66,6%. A equipe santista anotou 13 gols e sofreu seis.

Coincidentemente, em 2019, o Santos também enfrentou o Vasco na capital paulista. O encontro terminou com vitória do Peixe por 3 a 0, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quarta rodada do Brasileirão. Diego Pituca, Rodrygo e Soteldo anotaram os gols do time mandante.

Ainda em 2019, o Santos amargou sua derrota mais recente na capital. Também no Pacaembu, o Alvinegro Praiano foi eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil. Gustavo Henrique abriu o placar para a equipe santista, mas Yimmi Chará marcou duas vezes e colocou o Galo nas quartas.

A partir daí, o Santos se manteve invicto na capital paulista. O time empatou com a Ferroviária em 2023 no Canindé, venceu o São Bernardo no Morumbis em 2024 e, naquele mesmo ano, ainda bateu o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena.

Na atual temporada, o Santos ainda não perdeu em São Paulo. O Peixe empatou sem gols com o Ceará no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. E mais recentemente, com show de Neymar, superou o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, na 18ª rodada do torneio nacional.

A torcida santista também comprou a ideia dos jogos na capital. Na Neo Química Arena, por exemplo, 44.804 pagantes estiveram presentes. No Allianz Parque, o público foi de 35.240 pessoas. Já diante do Juventude, o Morumbis recebeu 37.464 pagantes.

Agora, o Santos tentará repetir este sucesso recente contra o Vasco, e contará com o apoio da torcida para tal. O Peixe divulgou, na última quinta-feira, que mais de 50 mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto, com renda bruta parcial de R$ 3.806.005,10.

Relembre os resultados mais recentes do Santos na capital paulista: