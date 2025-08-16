Topo

Esporte

Contra o Vasco, Santos tenta repetir sucesso recente como mandante na capital paulista

16/08/2025 06h00

No confronto diante do Vasco, o Santos tentará repetir o sucesso que tem feito recentemente como mandante em jogos disputados na capital paulista. A bola rola neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Esse será o segundo jogo do Santos no Morumbis. O duelo faz parte do acordo de "troca" de estádios do clube com o São Paulo. Três jogos do Peixe serão realizados na casa são-paulina, enquanto o Tricolor também terá direito a mandar três partidas no litoral paulista.

Nos últimos anos, o Santos vem mandando alguns jogos em São Paulo e tem tido sucesso, tanto em resultados como em bilheteria. As partidas, ao menos as mais recentes, têm como principal objetivo aproximar a equipe dos torcedores que residem na capital paulista.

Desde 2019, o Santos disputou sete partidas como mandante na capital paulista e jogou em cinco estádios diferentes. Morumbis, Allianz Parque (estádio do Palmeiras), Neo Química Arena (casa do Corinthians), Mercado Livre Arena Pacaembu e Canindé já foram casas do Peixe nos últimos anos.

De lá para cá, os números do Alvinegro Praiano como mandante na capital são positivos. Foram quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota em sete partidas, números que totalizam um aproveitamento de 66,6%. A equipe santista anotou 13 gols e sofreu seis.

Coincidentemente, em 2019, o Santos também enfrentou o Vasco na capital paulista. O encontro terminou com vitória do Peixe por 3 a 0, na Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quarta rodada do Brasileirão. Diego Pituca, Rodrygo e Soteldo anotaram os gols do time mandante.

Ainda em 2019, o Santos amargou sua derrota mais recente na capital. Também no Pacaembu, o Alvinegro Praiano foi eliminado pelo Atlético-MG nas oitavas de final da Copa do Brasil. Gustavo Henrique abriu o placar para a equipe santista, mas Yimmi Chará marcou duas vezes e colocou o Galo nas quartas.

A partir daí, o Santos se manteve invicto na capital paulista. O time empatou com a Ferroviária em 2023 no Canindé, venceu o São Bernardo no Morumbis em 2024 e, naquele mesmo ano, ainda bateu o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena.

Na atual temporada, o Santos ainda não perdeu em São Paulo. O Peixe empatou sem gols com o Ceará no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. E mais recentemente, com show de Neymar, superou o Juventude por 3 a 1, no Morumbis, na 18ª rodada do torneio nacional.

A torcida santista também comprou a ideia dos jogos na capital. Na Neo Química Arena, por exemplo, 44.804 pagantes estiveram presentes. No Allianz Parque, o público foi de 35.240 pessoas. Já diante do Juventude, o Morumbis recebeu 37.464 pagantes.

Agora, o Santos tentará repetir este sucesso recente contra o Vasco, e contará com o apoio da torcida para tal. O Peixe divulgou, na última quinta-feira, que mais de 50 mil ingressos já haviam sido vendidos para o confronto, com renda bruta parcial de R$ 3.806.005,10.

Relembre os resultados mais recentes do Santos na capital paulista:

  • Santos 3 x 1 Juventude - Morumbis, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro (04/08/2025)

  • Santos 0 x 0 Ceará - Allianz Parque, oitava rodada do Campeonato Brasileiro (12/05/2025)

  • Santos 3 x 1 Red Bull Bragantino - Neo Química Arena, semifinal do Paulista (27/03/2024)

  • Santos 2 x 1 São Bernardo - Morumbis, fase de grupos do Paulista (25/02/2024)

  • Santos 1 x 1 Ferroviária - Canindé, fase de grupos do Paulista (28/03/2023)

  • Santos 1 x 2 Atlético-MG - Mercado Livre Arena Pacaembu, oitavas de final da Copa do Brasil (06/06/2019)

  • Santos 3 x 0 Vasco - Mercado Livre Arena Pacaembu, quarta rodada do Campeonato Brasileiro (12/05/2019)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Contra o Vasco, Santos tenta repetir sucesso recente como mandante na capital paulista

Saiba como assistir o UFC 319, card com cinco atletas do Esquadrão Brasileiro

Com ataque em ascensão, Vitor Roque pode igualar melhor sequência de gols pelo Palmeiras

Corinthians tenta acabar com jejum de três meses sem vencer em casa pelo Brasileiro

São Paulo reencontra dois rostos conhecidos contra o Sport; veja quem são

Fluminense vai de mistão diante do Fortaleza de olho na vaga nas quartas da Sul-Americana

Botafogo e Palmeiras se reencontram pós-Mundial em cenários diferentes

Crise nos bastidores preocupa Bahia, que vê clima hostil contra Corinthians

Corinthians x Bahia: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Sport x São Paulo: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Em nome da mãe: a nadadora que, 'sozinha', representa um país no Pan Júnior