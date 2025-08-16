Com time alternativo, São Paulo busca empate com o Sport e dorme no G6 do Brasileiro

Com um time alternativo, o São Paulo arrancou um empate importante pelo Campeonato Brasileiro. Com os reservas em campo já de olho na decisão pela Libertadores, o Tricolor marcou no fim e buscou o empate com o Sport na noite deste sábado, em 2 a 2, na Ilha do Retiro, em compromisso válido pela 20ª rodada do torneio nacional. Lucas Lima e Derik Larceda abriram o placar para os donos da casa, enquanto Lucas e Maik deixaram tudo igual para o time são-paulino.

Com o resultado, o São Paulo ampliou sua sequência invicta no Brasileiro para sete jogos (cinco vitórias e dois empates) e ainda conseguirá dormir no G6 da competição nacional. A equipe do técnico Hernán Crespo subiu para a sexta posição, alcançando os 29 pontos, e torce por um tropeço do Mirassol para manter o posto. Já o Sport chegou apenas aos 10 pontos e segue na lanterna da Série A.

O São Paulo, agora, vira a chave e volta a focar na disputa do mata-mata da Libertadores. O Tricolor recebe o Atlético Nacional nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, no jogo de volta das oitavas de final. Com o empate sem gols na ida, a equipe são-paulina precisa de uma vitória simples para avançar às quartas.

Pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo retorna aos gramados no próximo domingo (24), quando encara o Atlético-MG, também no Morumbis, às 20h30, pela 21ª rodada. Do outro lado, o Sport visita o Palmeiras na segunda-feira (25), a partir das 19h, no Allianz Parque.

O jogo

No primeiro minuto de jogo, o São Paulo teve uma grande oportunidade de gol. Luan recuperou bola no meio e tocou para Rodriguinho, que lançou Dinenno. O atacante dominou colocando na frente e saiu cara a cara, mas viu a aproximação do zagueiro do Sport. Por isso, tentou a finalização da entrada da área, mas não pegou bem e mandou para fora.

Mas foi o Sport quem abriu o marcador na Ilha do Retiro. Aos quatro minutos, o estreante goleiro Young tentou um passe arriscado ao sair jogando e entregou a bola nos pés de Lucas Lima. O camisa 10 do time pernambucano invadiu a grande área e bateu na saída do arqueiro, abrindo o placar.

Com 25 minutos, o São Paulo quase deixou tudo igual em uma jogada de bola parada. Após escanteio cobrado na segunda trave, Pablo Maia deu um passo para trás e pegou de primeira, mas a bola passou muito perto do travessão e foi pela linha de fundo. Dois minutos depois, o Sport chegou em cabeceio de Derik, mas o árbitro marcou falta do atacante em Alan Franco.

Aos 36 minutos, Rodriguinho cobrou falta da entrada da área, mas o goleiro Gabriel encaixou e fez defesa tranquila. Três minutos depois, o Sport quase ampliou a vantagem. Lucas Lima alçou bola para dentro da área e Léo Pereira ganhou de cabeça. A bola passou muito perto da trave esquerda, mas foi para fora.

SEGUNDO TEMPO

Foi novamente aos quatro minutos, dessa vez no segundo tempo, que o Sport aumentou a vantagem no placar. Matheus Alexandre cruzou com perfeição e Derik Lacerda subiu de cabeça entre dois zagueiros para fazer o segundo gol dos donos da casa.

Com oito minutos, o São Paulo enfim respondeu e levou perigo ao gol do Sport. Após escanteio cobrado na primeira trave, a bola foi desviada e sobrou no segundo poste com Ferreirinha. O camisa 11 cabeceou para o gol, mas o goleiro Gabriel caiu e fez a defesa. Minutos depois, André Silva recebeu na área, fez o giro e bateu para o gol, mas para fora.

Aos 21 minutos, o São Paulo diminuiu e voltou a ficar vivo no jogo a partir de uma jogada de dois jogadores que entraram na segunda etapa. Henrique Carmo cobrou escanteio para dentro da área e Lucas Moura subiu de cabeça para descontar para o Tricolor.

Dois minutos depois, o São Paulo quase empatou. Em jogada clássica de um pivô, André Silva recebeu de costas, fez o giro e bateu para o gol, mas Gabriel foi buscar e defendeu. Já aos 25 minutos, Henrique Carmo finalizou de fora da área e o goleiro do Sport fez a defesa mais uma vez.

E foi aos 45 minutos, já perto dos acréscimos, que o São Paulo buscou o empate. Após cruzamento de Patryck, o zagueiro desviou e a bola foi na trave. Depois de bate e rebate, a bola sobrou na entrada da área com Maik, que bateu de primeira e deixou tudo igual no marcador: 2 a 2.

FICHA TÉCNICA



SPORT 2 X 2 SÃO PAULO

Data: 16 de agosto de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

GOLS: Lucas Lima, aos 4? do 1ºT e Derik Larceda, aos 4? do 2ºT (Sport) / Lucas, aos 21? do 2ºT e Maik, aos 45? do 2ºT (São Paulo)



Cartões amarelos: Christian Rivera e Kevyson (Sport) / Maik (São Paulo)



Cartão vermelho: nenhum

SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús (Kevyson); Christian Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima (João Silva); Matheusinho (Pedro Augusto), Léo Pereira (Barletta) e Derik Lacerda (Pablo).



Técnico: Daniel Paulista

SÃO PAULO: Young; Maik, Alan Franco (Ferraresi), Sabino e Patryck; Luan (Bobadilla), Pablo Maia e Rodriguinho (Lucas); Ferreirinha (Henrique Carmo), Gonzalo Tapia e Dinenno (André Silva).



Técnico: Hernán Crespo