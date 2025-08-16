Com novidades, Vasco viaja para enfrentar o Santos no Brasileirão
Neste sábado, o Vasco embarcou rumo a São Paulo. Os cruzmaltinos encaram o Santos no domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A lista de relacionados foi definida com algumas novidades. Ausentes estão o zagueiro João Victor, que viajou para a Rússia para acertar com o CSKA, o zagueiro Maurício Lemos e o atacante Luís Augusto, estes por opção técnica.
Já o volante Cauan Barros pode fazer a reestreia pelo clube. O jogador acertou seu retorno ao Vasco na última sexta-feira, após período emprestado ao América-MG.
Outros atletas da base relacionados foram o meia Estrella e os atacantes Léo Jacó e GB, que atuam no sub-20 do Gigante da Colina. GB é uma das opções do técnico Fernando Diniz para a vaga de Vegetti, suspenso.
Veja a lista de relacionados para enfrentar o Santos
Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo
Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Victor Luis
Zagueiros: Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Luiz Gustavo
Volantes/Meias: Barros, Coutinho, Estrella, Hugo Moura, Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes
Atacantes: Alex Teixeira, David, Garré, GB, Léo Jacó, Nuno Moreira e Rayan