Com novidades, Vasco viaja para enfrentar o Santos no Brasileirão

16/08/2025 19h03

Neste sábado, o Vasco embarcou rumo a São Paulo. Os cruzmaltinos encaram o Santos no domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A lista de relacionados foi definida com algumas novidades. Ausentes estão o zagueiro João Victor, que viajou para a Rússia para acertar com o CSKA, o zagueiro Maurício Lemos e o atacante Luís Augusto, estes por opção técnica.

Já o volante Cauan Barros pode fazer a reestreia pelo clube. O jogador acertou seu retorno ao Vasco na última sexta-feira, após período emprestado ao América-MG.

Outros atletas da base relacionados foram o meia Estrella e os atacantes Léo Jacó e GB, que atuam no sub-20 do Gigante da Colina. GB é uma das opções do técnico Fernando Diniz para a vaga de Vegetti, suspenso.

Veja a lista de relacionados para enfrentar o Santos

Goleiros: Daniel Fuzato, Léo Jardim e Pablo

Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodríguez, Lucas Piton e Victor Luis

Zagueiros: Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Luiz Gustavo

Volantes/Meias: Barros, Coutinho, Estrella, Hugo Moura, Jair, Paulinho, Tchê Tchê e Thiago Mendes

Atacantes: Alex Teixeira, David, Garré, GB, Léo Jacó, Nuno Moreira e Rayan

