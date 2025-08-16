Com lesão ligamentar, Emerson Royal desfalca o Flamengo contra o Inter
O Flamengo reencontra o Internacional neste domingo. Desta vez, o duelo será pelo Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio. Para esta partida, o técnico Filipe Luís não poderá contar com o lateral direito Emerson Royal. O jogador sofreu lesão na partida de ida da Libertadores, contra os gaúchos, no meio de semana, no Maracanã.
Apesar da lesão, o lateral-direito apareceu na lista de relacionados do Flamengo para a partida e viajou com o restante do elenco para Porto Alegre.
Assim, o Flamengo deverá ter Varela como titular neste domingo. Os rubro-negros precisam da vitória para continuarem na ponta da Série A sem depender de outros resultados.
O confronto entre Flamengo e Internacional, pelo Brasileirão, está marcado para as 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio.