Com gols de Messi e Suárez, Inter Miami vence o Los Angeles Galaxy

Neste sábado, o Inter Miami venceu o Los Angeles Galaxy por 3 a 1, no Lockhart Stadium, pela 27ª rodada da MLS. Lionel Messi, Luis Suárez e Jordi Alba marcaram para os donos da casa, enquanto Joseph Paintsil anotou o gol dos visitantes.

Com o resultado, o time de Messi alcança os 45 pontos e ocupa a quarta posição na Conferência Leste. Enquanto o Los Angeles Galaxy segue na lanterna da Conferência Oeste, com apenas 17 pontos conquistados.

O Inter Miami volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Tigres, do México, pelas quartas de final da Leagues Cup. A bola rola às 21h (de Brasília), no Lockhart Stadium. Já o LA Galaxy enfrenta o Pachuca, na madrugada do dia seguinte, às 00h45 (de Brasília), no Dignity Health Sports Park.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS ???? pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Os gols

O Inter Miami inaugurou o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, com Jordi Alba. O lateral esquerdo recebeu passe em profundidade de seu ex-companheiro no Barcelona, Sergio Busquets, e finalizou na saída do goleiro adversário.

Porém, aos 14 minutos da etapa complementar, o Los Angeles Galaxy deixou tudo igual. Joseph Paintsil fez bela jogada individual pelo lado esquerdo do ataque e chutou de dentro da área, anotando um golaço.

De volta aos gramados após uma lesão na perna direita, Lionel Messi marcou para deixar os donos da casa à frente no placar, aos 39 minutos do segundo tempo. O astro argentino fez jogada individual na intermediária e chutou rasteiro para vencer o goleiro adversário.

Cinco minutos depois, aos 44, Luis Suárez recebeu passe em profundidade de Rodrigo De Paul e finalizou cruzado para aumentar a vantagem no marcador e garantir a vitória para o Inter Miami.