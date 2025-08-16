Com gol relâmpago, Vila Nova bate o Goiás em clássico na Série B

O Vila Nova levou a melhor contra o Goiás neste sábado e venceu o clássico por 2 a 0. A partida, válida pela 22ª rodada da Série B, aconteceu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Elias e João Vieira anotaram pelos mandantes.

Com o resultado, o Vila Nova dorme na sexta colocação da tabela, com 33 pontos, um de diferença para o G4. O Goiás, por sua vez, perde a chance de assumir a liderança da competição e permanece no segundo lugar com 41 unidades.

Ambas as equipes têm seus próximos compromissos pela Série B. O Goiás recebe o América-MG no Estádio da Serrinha, às 18h (de Brasília) do próximo sábado. Já o Vila Nova visita o Botafogo-SP na Arena NicNet na segunda-feira do dia 25, às 19h.

Os gols do jogo

O Vila Nova abriu o placar com 34 segundos do início da partida. Dodô dividiu com Moraes pelo lado da área e Elias ficou com a sobra. O lateral-direito driblou três jogadores do Goiás e finalizou à queima-roupa, sem chances para o goleiro Tadeu.

Aos 35 da segunda etapa, o juiz marcou pênalti para o Vila Nova. João Vieira foi para a cobrança e bateu firme no lado direito do goleiro para sacramentar o triunfo.