Com dois de Haaland, City vence e estraga estreia de Arias pelo Wolves

Em busca do 11º título, o Manchester City iniciou o Campeonato Inglês com vitória. Neste sábado, a equipe de Pep Guardiola venceu o Wolverhampton por 4 a 0, no Molineux Stadium, pela primeira rodada da liga nacional. Haaland (2), Reijnders e Cherki marcaram os gols do jogo, que marcou a estreia do colombiano Jhon Arias, ex-Fluminense, no time mandante.

Com o resultado, o City se igualou a Liverpool, Tottenham e Sunderland como os times que venceram na primeira rodada. Por ter um saldo de gols superior, o clube de Manchester lidera o campeonato. O Wolves, por sua vez, fica na lanterna.

O City volta a campo apenas no próximo sábado, quando recebe o Tottenham, às 8h30 (de Brasília), pela segunda rodada. O Wolves joga no mesmo dia, contra o Bournemouth, fora de casa.

O jogo

Primeiro tempo

Haaland abriu o placar do jogo aos 34 minutos do primeiro tempo. Após grande jogada, Reijnders cavou para Rico Lewis, que chegou na linha de fundo e cruzou para o norueguês, livre na pequena área, completar para o gol.

O City ampliou aos 37. Oscar Bobb recuperou a bola no meio de campo e abriu o jogo para Reijnders. O meia bateu cruzado com o pé esquerdo e marcou seu primeiro gol pelo time inglês.

Segundo tempo

Aos 16 minutos da etapa final, o City chegou ao terceiro gol. Reijnders recebeu de Bobb na direita e rolou para Haaland, que bateu de primeira para balançar as redes pela segunda vez.

Aos 27, Jhon Arias entrou em campo e estreou oficialmente pelo Wolves. O novo camisa 10 já havia jogado pela equipe na pré-temporada, mas não de forma oficial.

O City definiu a vitória aos 36. Após tabela, Cherki finalizou de fora da área no cantinho, venceu o goleiro e deu números finais à partida.