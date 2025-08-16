Topo

Com ataque em ascensão, Vitor Roque pode igualar melhor sequência de gols pelo Palmeiras

16/08/2025 06h00

Flaco López e Vitor Roque mostraram boa evolução nos últimos compromissos do Palmeiras. O camisa 9, que vinha sofrendo pressão por não marcar gols com frequência, marcou dois gols nos últimos dois jogos e ainda deu uma assistência. O "Tigrinho" pode aproveitar a ascensão do ataque palmeirense para igualar sua melhor sequência de gol marcados desde que chegou.

Vitor Roque marcou contra o Ceará, na vitória de virada, por 2 a 1, pelo Brasileirão, no Allianz Parque, e fez outro na goleada por 4 a 0 sobre o Universitario-PER, no Monumental de Lima, em jogo de ida das oitavas da Libertadores.

Sua melhor sequência aconteceu em maio, três meses após sua chegada ao Palmeiras. A contratação do camisa 9 gerou altas expectativas, principalmente por ser o reforço mais caro na história do clube. O jovem de 20 anos fez sua estreia no Verdão no dia 10 de março e precisou de 11 jogos para finalmente desencantar e fazer seu primeiro gol, que aconteceu no dia 30 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Brasileirão, no Mané Garrincha.

Na sequência, ele anotou mais dois gols em seguida, nas vitórias sobre Cerro Porteño (0 a 2), pela Libertadores, no Paraguai, e sobre o São Paulo (1 a 0), pela oitava rodada do Brasileirão, na Arena Barueri. Depois disso, ele viveu um novo jejum de mais 11 jogos até voltar a marcar na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, no Maracanã.

Antes de marcar contra o Ceará e engatar a sequência de dois jogos, Vitor Roque estava há quatro jogos sem marcar. No segundo tempo do duelo contra o Vozão, Abel que parece ter dado uma luz ao para melhorar a eficácia do time, escalando Vitor Roque e Flaco López, deixando a dupla mais próxima para combinar as jogadas.

Diante do Universitario-PER, Abel escalou os dois como titulares juntos pela primeira vez e deu resultado. O treinador pode optar por manter a formação para encarar o Botafogo, que também briga pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Verdão é o terceiro colocado, com 33 pontos, enquanto o Glorioso ocupa o quinto lugar, com 30.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O duelo é válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

