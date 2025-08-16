Topo

Esporte

COB EXPO 2025 recebe o Circuito Escolar em parceria com a Warner Bros

16/08/2025 10h00

A COB EXPO 2025, feira de esportes olímpicos, apresentará uma novidade especial para o público jovem: o Circuito Escolar, torneio esportivo infantojuvenil realizado em parceria com a Warner Bros. e com a temática das séries As Meninas Superpoderosas e Jovens Titãs.

Com proposta inclusiva, divertida e educativa, o Circuito Escolar reunirá mais de 480 jovens atletas, distribuídos em duas categorias (13 a 15 anos e 16 a 18 anos), para disputar modalidades como judô, handebol, basquete 3×3, tênis de mesa e vôlei de praia.

As competições acontecerão em ambiente seguro e estruturado, com regulamento adaptado, equipamentos adequados e suporte de profissionais qualificados.

A iniciativa busca aproximar crianças e adolescentes do universo olímpico, transmitindo valores como coragem, superação, respeito e trabalho em equipe ? pilares tanto do esporte quanto das histórias dos personagens que inspiram o torneio.

Durante todos os dias da feira, o público poderá visitar um estande exclusivo do Circuito Escolar, dedicado à educação no esporte e à interação com atletas, professores e os icônicos personagens da Warner Bros.

O torneio será realizado entre 24 e 28 de setembro de 2025, no Centro de Convenções Pro Magno, em São Paulo, como parte da programação da feira COB EXPO. Além das medalhas para os primeiros colocados, todos os participantes receberão certificado, celebrando sua participação nesta jornada esportiva.

O Circuito é destinado para escolas públicas ou privadas, clubes, instituições esportivas e projetos sociais. Os interessados em participar podem ser inscrever até o dia 25 de agosto, no site oficial do evento (www.cobexpo.com.br), em banner fixo dedicado ao Circuito Escolar.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

COB EXPO 2025 recebe o Circuito Escolar em parceria com a Warner Bros

Calleri revela que estava fechado com o Atlético-MG antes de escolher o São Paulo

Onde vai passar Ceará x Red Bull Bragantino pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Fluminense x Fortaleza pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

"Mostramos por que este time é campeão", afirma Chiesa após triunfo do Liverpool

Flamengo confirma lesão de Emerson Royal e pode ter retornos contra o Inter

Veja fotos de Aston Villa x Newcastle pelo Campeonato Inglês

Coutinho celebra reencontro com Neymar em Santos x Vasco: 'Privilégio tê-lo aqui'

Fulham oferece R$ 284 mi por 'renegado' de Abel no Palmeiras, diz jornal

Ex-São Paulo, Morato quer Forest entre as potências inglesas: 'Ambição para ir longe'

Pressionado e com cinco derrotas seguidas, o Red Bull Bragantino visita o Ceará no Castelão