COB EXPO 2025 recebe o Circuito Escolar em parceria com a Warner Bros

A COB EXPO 2025, feira de esportes olímpicos, apresentará uma novidade especial para o público jovem: o Circuito Escolar, torneio esportivo infantojuvenil realizado em parceria com a Warner Bros. e com a temática das séries As Meninas Superpoderosas e Jovens Titãs.

Com proposta inclusiva, divertida e educativa, o Circuito Escolar reunirá mais de 480 jovens atletas, distribuídos em duas categorias (13 a 15 anos e 16 a 18 anos), para disputar modalidades como judô, handebol, basquete 3×3, tênis de mesa e vôlei de praia.

As competições acontecerão em ambiente seguro e estruturado, com regulamento adaptado, equipamentos adequados e suporte de profissionais qualificados.

A iniciativa busca aproximar crianças e adolescentes do universo olímpico, transmitindo valores como coragem, superação, respeito e trabalho em equipe ? pilares tanto do esporte quanto das histórias dos personagens que inspiram o torneio.

Durante todos os dias da feira, o público poderá visitar um estande exclusivo do Circuito Escolar, dedicado à educação no esporte e à interação com atletas, professores e os icônicos personagens da Warner Bros.

O torneio será realizado entre 24 e 28 de setembro de 2025, no Centro de Convenções Pro Magno, em São Paulo, como parte da programação da feira COB EXPO. Além das medalhas para os primeiros colocados, todos os participantes receberão certificado, celebrando sua participação nesta jornada esportiva.

O Circuito é destinado para escolas públicas ou privadas, clubes, instituições esportivas e projetos sociais. Os interessados em participar podem ser inscrever até o dia 25 de agosto, no site oficial do evento (www.cobexpo.com.br), em banner fixo dedicado ao Circuito Escolar.