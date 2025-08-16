Chelsea x Crystal Palace pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Neste domingo, Chelsea e Crystal Palace se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Inglês. A partida está marcada para acontecer às 10h (de Brasília), em Stamford Bridge.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Chelsea x Crystal Palace ao vivo?

TV: ESPN (TV fechada)

ESPN (TV fechada) Streaming: Disney +

Como chega o Chelsea para o confronto

Atual campeão da Copa do Mundo de Clubes diante do poderoso Paris Saint Germain, o Chelsea inicia a temporada europeia confiante e com grandes reforços, principalmente no ataque. Os brasileiros Estevão e João Pedro são dois dos principais reforços dos ingleses, além de Liam Delap.

Nos amistosos de pré-temporada, o Chelsea soma duas vitórias em dois jogos. O resultado mais recente foi 4 a 1 contra o Milan, da Itália. Já o outro foi 2 a 0, diante do Bayer Leverkusen, marcando a estreia do jovem ex-Palmeiras.

Como chega o Crystal Palace para o confronto

Apesar de perder a vaga na Liga Europa devido a uma polêmica envolvendo John Textor, proprietário da equipe e ex-proprietário do Lyon, outro time que estará na competição, o Crystal Palace conquistou, recentemente, a Supercopa da Inglaterra após derrotar o Liverpool nos pênaltis.

Histórico de confrontos entre Chelsea x Crystal Palace

Na história, as equipes se enfrentaram 67 vezes, com amplo domínio do Chelsea. Até hoje, foram 67 jogos, 38 vitórias dos Blues, 16 empates e 12 triunfos do Crystal Palace.

Prováveis escalações

CHELSEA: Jorgensen; Gusto, Acheampong, Chalobah e Cucurella; Andrey Santos, Caicedo e Cole Palmer; George, Estevão e Delap



Técnico: Enzo Maresca

CRYSTAL PALACE: Henderson; Richards, Lacroix e Guehi; Muñoz, Wharton, Lerma e Mitchell; Sarr, Mateta e Eze



Técnico: Oliver Glasnet

Arbitragem de Chelsea x Crystal Palace

Árbitro: Darren England



Assistentes: Ian Hussin e Akil Howson



VAR: James Bell

