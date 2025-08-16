Topo

Esporte

Chapecoense x Paysandu: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Série B

16/08/2025 20h00

A Chapecoense terá pela frente o Paysandu, neste domingo, na Arena Conde. O duelo será às 16h (de Brasília), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chega a Chapecoense?

Os donos da casa começaram a rodada no G-4. A Chapecoense quer mais uma vitória para ampliar a sequência de bons resultados.

Como chega o Paysandu?

Já o Paysandu vive situação oposta. Os paraenses estão na zona de rebaixamento e necessitam de pontos para deixar a degola.

Ainda neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Atlético-GO recebe a Ferroviária, em Goiânia.

Histórico do duelo

Nos últimos três confrontos entre Chapecoense e Paysandu pela Série B, o time paraense levou a melhor em dois deles, demonstrando leve superioridade no retrospecto recente.

23/06/2024: Paysandu 2, Chapecoense 1 (Série B)

09/10/2024: Paysandu 2, Chapecoense 0 (Série B)

16/04/2025: Paysandu 0, Chapecoense 2 (Série B)

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Maílton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Gabriel e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Bruno Matias; Marcinho e Neto Pessoa

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson (Luan Freitas), Thalisson, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Ronaldo Henrique e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira.

Técnico: Claudinei Oliveira

Arbitragem

O árbitro do jogo será Leo Simão Holanda, com José Moracy de Sousa E Silva e Anderson da Silva Rodrigues como assistentes. O VAR será comandado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE X PAYSANDU

Local: Arena Condá, em Chapecó

Data: 17 de agosto de 2025 (Sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Com time alternativo, São Paulo busca empate com o Sport e dorme no G6 do Brasileiro

São Paulo supera lambança de goleiro reserva, reage e empata com Sport

Dorival aposta na base para suprir baixas contra Bahia; veja escalações

Veja fotos da partida entre Sport e São Paulo pelo Brasileirão

Corinthians terá dupla de ataque da base e reforço no banco contra o Bahia; veja escalações

Chapecoense x Paysandu: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Série B

Internacional x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Chelsea x Crystal Palace pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Manchester United x Arsenal pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Santos x Vasco pela Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações