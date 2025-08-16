Chapecoense x Paysandu: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Série B

A Chapecoense terá pela frente o Paysandu, neste domingo, na Arena Conde. O duelo será às 16h (de Brasília), pela Série B do Campeonato Brasileiro.

No domingo, nos levam para a Arena Condá! Te esperamos, às 16h, torcedor! ? Tiago Meneghini #VamosChape #NósSomosAChape pic.twitter.com/g8t44NLUS1 ? Chapecoense (@ChapecoenseReal) August 15, 2025

Como chega a Chapecoense?

Os donos da casa começaram a rodada no G-4. A Chapecoense quer mais uma vitória para ampliar a sequência de bons resultados.

Como chega o Paysandu?

Já o Paysandu vive situação oposta. Os paraenses estão na zona de rebaixamento e necessitam de pontos para deixar a degola.

Ainda neste domingo, às 18h30 (de Brasília), o Atlético-GO recebe a Ferroviária, em Goiânia.

Histórico do duelo

Nos últimos três confrontos entre Chapecoense e Paysandu pela Série B, o time paraense levou a melhor em dois deles, demonstrando leve superioridade no retrospecto recente.

23/06/2024: Paysandu 2, Chapecoense 1 (Série B)



09/10/2024: Paysandu 2, Chapecoense 0 (Série B)



16/04/2025: Paysandu 0, Chapecoense 2 (Série B)

Prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Maílton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Gabriel e Walter Clar; Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Bruno Matias; Marcinho e Neto Pessoa

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson (Luan Freitas), Thalisson, Novillo e Reverson; Leandro Vilela, Ronaldo Henrique e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira.

Técnico: Claudinei Oliveira

Arbitragem

O árbitro do jogo será Leo Simão Holanda, com José Moracy de Sousa E Silva e Anderson da Silva Rodrigues como assistentes. O VAR será comandado por Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

FICHA TÉCNICA



CHAPECOENSE X PAYSANDU

Local: Arena Condá, em Chapecó



Data: 17 de agosto de 2025 (Sábado)



Horário: 16h (de Brasília)