Calleri revela que estava fechado com o Atlético-MG antes de escolher o São Paulo

Jonathan Calleri reviveu lembranças importantes de sua trajetória no São Paulo ao recordar a primeira passagem pelo clube. O atacante revelou que, antes de assinar com o clube tricolor em 2016, estava praticamente fechado com o Atlético-MG, com viagem marcada para Belo Horizonte, mas acabou mudando de rota após uma conversa decisiva com o então técnico Edgardo Bauza.

"Eu lembro que estava tudo fechado com o Atlético. O Diego Aguirre, que foi treinador aqui, tinha me ligado e já estava tudo mais que certo. Só faltava viajar. Então, eu recebi a ligação, acho que dois dias antes, do 'Patón' Balsa", contou.

Segundo Calleri, as palavras do treinador argentino foram determinantes para a escolha. "Ele me falou: 'sei que está indo para outro clube, mas eu te conheço, sei que precisa de carinho e eu vou te dar todo o carinho possível aqui. Estou procurando um nove, se quiser vir, vai ser muito bem-vindo'. A partir daí comecei a pensar. No Atlético tinha o Lucas Pratto, capitão do time. Se o Aguirre jogasse só com um, quem sairia seria eu. Então decidi ir para o São Paulo."

A decisão contrariou até a própria família. "Eu estava com meu tio, meu pai e a pessoa que era do grupo. Perguntei para cada um e todos responderam: 'tem que ir para o Atlético'. Mas eu falei: quer saber, vou para o São Paulo. E assim foi. Eles disseram é sua decisão, você que manda. Então eu vim", relembrou o argentino.

Calleri vive sua segunda passagem pelo clube desde 2021, agora em contrato definitivo. Com a camisa tricolor, conquistou a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei em 2024. O gol marcado no Maracanã, na decisão com o Flamengo, segue sendo um dos momentos mais marcantes da carreira. "Eu escutei um silêncio. Tipo, parou. Desde que eu fiz o gol, dar a volta e ir até o escanteio parou a vida. Parece que o mundo parou e eu estava sozinho."

Atualmente, o atacante se recupera de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida em abril. O tempo estimado de recuperação é de seis a nove meses, e o jogador segue como desfalque no time de Hernán Crespo, enquanto busca voltar a tempo de jogar ainda em 2025.