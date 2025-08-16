Topo

Esporte

Brasileiros passam em branco, e Newcastle empata com Aston Villa na estreia do Inglês

16/08/2025 10h23

Neste sábado, no Villa Park, Aston Villa e Newcastle empataram sem gols, pela primeira rodada desta temporada do Campeonato Inglês. Mesmo com o domínio dos visitantes, os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton pouco produziram e passaram em branco.

Em um um duelo marcado pela falta de pontaria, as duas equipes saíram com um ponto. No segundo tempo, os mandantes ficaram com um a menos, após a expulsão de Konsa.

Agora, os dois times voltam aos gramados pela segunda rodada do Campeonato Inglês. O Aston Villa, no próximo sábado (23), às 11h (de Brasília), enfrenta o Brentford, fora de casa, no Gtech Community Stadium. Já o Newcastle, no dia 25, segunda-feira, recebe o Liverpool, no St. James' Park.

Aston Villa x Newcastle: o jogo

No primeiro tempo, o Newcastle dominou as ações ofensivas e criou diversas oportunidades, principalmente com Gordon, que finalizou três vezes para fora, e Elanga, que parou em ótima defesa de Bizot. O goleiro do Aston Villa também foi decisivo em chutes de Gordon e Schar, segurando o empate sem gols até o intervalo.

Na etapa final, o Aston Villa tentou reagir com Kamara e Watkins, mas parou no goleiro adversário. Aos 20 minutos, Konsa foi expulso após falta dura, deixando os donos da casa com um a menos e facilitando a pressão do Newcastle. Gordon e Barnes seguiram insistindo, mas pecaram na pontaria, e Schar voltou a arriscar de fora da área, sem sucesso.

Esporte

