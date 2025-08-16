Brasileiro conquista GP peso-galo da PFL e embolsa R$ 2,7 milhões

O lutador brasileiro Marcirley Alves é o mais novo milionário do pedaço. Na noite da última sexta-feira (15), na Carolina do Norte (EUA), o atleta da equipe 'Chute Boxe João Emílio' derrotou Justin Wetzell, na decisão unânime dos juízes, e conquistou o título do GP peso-galo (61 kg) da PFL em 2025, levando para casa também o prêmio de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,7 milhões na cotação atual) do torneio.

A conquista impressiona ainda mais pelo fato do atleta paraense sequer ter feito parte dos planos originais da liga para o torneio peso-galo desta temporada. Convocado para o GP de última hora, porém, Marcirley aproveitou a oportunidade que recebeu, passando nas quartas-de-final pelo compatriota Leandro Higo, pelo britânico Jake Hadley na semifinal e pelo americano Justin Wetzell na grande final.

Demais campeões

No mesmo card, outros dois campeões da temporada 2025 da PFL foram definidos. No 'co-main event' do show, a veterana Liz Carmouche venceu Jena Bishop por nocaute e conquistou o título do GP peso-mosca (57 kg) feminino da liga. Já na luta principal do evento, o inglês Alfie Davis superou o russo Gadzhi Rabadanov, por pontos, para levar o cinturão do torneio peso-leve (70 kg) da Professional Fighters League. Os dois vencedores também faturaram R$ 2,7 milhões como premiação.

