Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Depois de cumprirem compromissos pela Libertadores na última quinta-feira, Botafogo x Palmeiras se enfrentam neste domingo, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), a partir das 20h30 (de Brasília).

Onde assistir Botafogo x Palmeiras ao vivo?

A partida terá transmissão do streaming Amazon Prime. Além disso, o torcedor também pode acompanhar os lances do jogo em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chega o Botafogo para o confronto

O Botafogo vira a chave novamente para o Brasileirão depois de sair em vantagem no jogo de ida das oitavas da Libertadores. A equipe venceu a LDU, por 1 a 0, no Nilton Santos, com gol relâmpago de Artur, antes do primeiro minuto de jogo.

A equipe carioca ocupa o quinto lugar na tabela do Brasileirão, com 29 pontos conquistados. O Glorioso tem oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, além de 23 gols marcados e dez sofridos. Nos últimos seis compromissos, são três vitórias (Vasco, Sport e Fortaleza), dois empates (Corinthians e Vitória) e uma derrota (Cruzeiro).

O técnico Davide Ancelotti também tem alguns problemas e não conta Bastos (recuperação de cirurgia no joelho esquerdo), Cuiabano (lesão no tornozelo esquerdo) e Kaio Pantaleão (lesão na coxa direita).

Já pensando no jogo de volta das oitavas da Libertadores, o Botafogo pode ter algumas mudanças na equipe. O carioca quer se manter nas primeiras posições e está apenas a um ponto do G4, que fecha com o Bahia, com 30 pontos, em quarto lugar.

Como chega o Palmeiras para o confronto

O Palmeiras viveu período turbulento nos últimos dias devido à eliminação na Copa do Brasil. Contudo, o Verdão já virou a página e engatou duas vitórias seguidas: uma no Brasileiro, 2 a 1 sobre o Ceará, no Allianz Parque, e outra por 4 a 0 sobre o Universitario, no jogo de ida das oitavas da Libertadores, em Lima, no Peru.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vive bom momento no Brasileirão e está invicto há seis jogos. Ainda não foi derrotado no torneio desde o retorno do Mundial, há cerca de um mês. Nesse período, são quatro vitórias (Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Ceará) dois empates (Mirassol e Vitória).

No Brasileirão, ocupa o terceiro lugar, com 36 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. São oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, além de 23 gols marcados e 16 sofridos.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira ainda terá algumas baixas, como são os casos do meio-campista Raphael Veiga (dores no púbis) e dos atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Por outro lado, Bruno Fuchs, recuperado de edema na coxa esquerda, volta a ser opção.

Pensando no jogo fora que teve na quinta-feira, quando venceu o Universitario por 4 a 0, no Peru, o treinador pode fazer algumas alterações na equipe a fim de minimizar o desgaste. Murilo, que está à disposição depois de se recuperar de uma lesão na coxa esquerda, pode pintar na escalação.

Botafogo x Palmeiras: histórico do confronto

Botafogo e Palmeiras vem travando duelos quentes nos últimos tempos, esquentando a rivalidade entre as equipes.



Botafogo na temporada. Os times se enfrentaram pela última vez pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Na ocasião, o Verdão levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Paulinho, na prorrogação.

Antes disso, as equipes haviam medido forças na estreia do Brasileirão. O duelo, que aconteceu no Allianz Parque, terminou empatado sem gols. Nos últimos dez jogos, são quatro vitórias do Palmeiras, quatro do Botafogo e dois empates.

O Verdão não vence no Nilton Santos desde 2023. O último triunfo alviverde lá foi a virada por 4 a 3 pelo Brasileirão daquele ano, pela 31ª rodada do Brasileirão

Arbitragem

A arbitragem do jogo será composta pelo árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) e pelos assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES). Rodolpho Toski Marques (PR) será o responsável pelo VAR.

Próximos jogos do Botafogo

Após o duelo contra o Palmeiras, o Botafogo volta o foco para o jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores. O Glorioso visita a LDU, em Quito, no Equador, às 19 horas de quinta-feira. A equipe carioca tem a vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida.

Próximos jogos do Palmeiras

O Palmeiras também tem como próximo compromisso o jogo de volta das oitavas da Libertadores. A equipe alviverde recebe o Universitario-PER também na quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. O Verdão busca confirmar a vaga depois de abrir uma vantagem de 4 a 0 em Lima, no Peru.

FICHA TÉCNICA:



BOTAFOGO X PALMEIRAS

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 17 de agosto de 2025 (domingo)



Horário: às 20h30 (de Brasília)



Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)



VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Prováveis escalações

BOTAFOGO: Neto, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Marçal e Alex Telles; Newton, Allan, e Santiago Rodríguez; Nathan Fernandes, Joaquin Corrêa e Matheus Martins.



Técnico: Davide Ancelotti

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa (Felipe Anderson), Flaco López e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira