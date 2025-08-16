Topo

Botafogo-SP empata com o Remo e perde chance de sair do Z4 da Série B

16/08/2025 18h04

O Botafogo-SP visitou o Remo neste sábado, no estádio do Mangueirão, em Belém, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Jefferson Nem, o time do interior paulista empatou em 1 a 1 com os paraenses, que balançaram as redes com Caio Vinícius.

Com o resultado, o Botafogo-SP desperdiçou a chance de deixar a zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 18ª posição, com 22 pontos, um a menos que o América-MG, primeiro time fora do Z4. Já o Remo segue em quinto, com 34 unidades, mas pode ser ultrapassado por Criciúma, Avaí e Cuiabá.

O Botafogo-SP volta a campo no próximo dia 27 (segunda-feira), contra o Vila Nova, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Remo joga no próximo sábado, contra o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba.

O jogo

Aos 27 minutos da primeira etapa, o Remo abriu o placar. Pedro Rocha cobrou falta na área e encontrou Caio Vínicius, que se desvencilhou da marcação e se esticou para finalizar para o gol.

O Botafogo-SP chegou ao gol de empate aos cinco minutos do segundo tempo. O time paulista recuperou a bola no meio de campo e saiu em contra-ataque. Jefferson Nem recebeu de Marquinho na esquerda, cortou para o meio e bateu de pé esquerdo no cantinho, sem chance para o goleiro Marcelo Rangel.

