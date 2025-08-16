Topo

Esporte

Bayern confirma favoritismo, bate Stuttgart e conquista título da Supercopa da Alemanha

Stuttgart, 16 (AE)

16/08/2025 17h38

Com um gol em cada tempo e uma atuação sólida, o Bayern de Munique abriu a temporada 2025/2026 com mais uma taça em sua sala de troféus. Neste sábado, na MHP Arena, o time do técnico Vincent Kompany derrotou o Stuttgart por 2 a 1 e conquistou a Supercopa da Alemanha.

Apesar de deter o recorde de conquistas do torneio (campeão em 11 oportunidades), o time bávaro não vencia essa competição desde 2022. Os gols que sacramentaram o triunfo foram marcados pelo centroavante Harry Kane e o recém-chegado Luis Díaz. Nos acréscimos Leweling descontou.

No encontro que reuniu o campeão da Bundesliga com o vencedor da última edição da Copa da Alemanha, o Bayern saiu na frente antes do intervalo. Após desperdiçar duas boas chances com Goretzka e Gnabry em 15 minutos de confronto, Harry Kane tratou de movimentar o placar logo depois.

O centroavante inglês mostrou todo o seu oportunismo ao aproveitar um erro da defesa do Stuttgart na entrada da área. Com um chute certeiro no canto direito, ele superou o goleiro Fabian Bledow e estabeleceu o 1 a 0 no placar com 18 minutos de duelo.

Melhor na partida, a equipe de Vincent Kompany seguiu comandando as ações do primeiro tempo: foi pouco ameaçada e soube administrar a vantagem de forma tranquila. Em cabeçada perigosa de Michael Olise, por pouco a equipe de Munique não fez seu segundo gol antes do intervalo.

O Stuttgart voltou com uma postura ofensiva no segundo tempo. Pressionou o adversário em seu campo e conseguiu controlar o duelo. No entanto, a melhor chance até então foi do Bayern. Aos 16, Harry Kane chutou da pequena área e Fabian Bledow fez defesa incrível evitando o que seria o segundo gol.

Aos 29, Neuer fez a grande defesa da partida. Jamie Lewelling saiu driblando da esquerda para o meio e acertou uma bomba. A bola desviou na zaga, mas o goleiro do Bayern mostrou um reflexo incrível para praticar uma difícil intervenção.

E se o Stuttgart falhou no momento de balançar a rede, o gigante de Munique foi letal no lance seguinte. Em uma troca de bolas que começou no campo de defesa, Gnabry fez um cruzamento na medida para Luis Diaz cabecear com estilo: 2 a 0 aos 31 minutos.

Nos acréscimos, de cabeça, Jamie Leweling subiu mais do que a marcação e conseguiu balançar a rede diminuindo o placar para 2 a 1. Mas já era tarde. O Bayern se segurou na defesa e garantiu a conquista do título da Supercopa da Alemanha.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Sinner iguala marca de Nadal e aguarda adversário na final do Cincinnati Open

São Paulo encara Sport com Tapia no ataque e Young no gol; veja escalações

Palmeiras faz treino tático e finaliza preparação para encarar o Botafogo com reforço; veja provável escalação

Bayern confirma favoritismo, bate Stuttgart e conquista título da Supercopa da Alemanha

Inter de Milão vence o Olympiacos e encerra pré-temporada invicta

São Paulo terá time alternativo e estreia de goleiro da base contra o Sport; veja escalações

Luis Díaz marca na estreia oficial, Bayern vence o Stuttgart e conquista a Supercopa da Alemanha

São Paulo detalha venda de ingressos para jogo contra o Atlético-MG; veja informações e preços

Transmissão ao vivo de Sport x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Vila Nova x Goiás pela Série B: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Vitória x Juventude pelo Brasileirão: veja onde assistir