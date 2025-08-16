Bahia vence Corinthians fora com gol relâmpago e 9min de espera no VAR

Em jogo marcado pela demora do VAR, o Bahia contou com um gol relâmpago para vencer o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena, hoje, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Michel Araújo abriu o placar no primeiro minuto, e Willian José, de pênalti, também marcou para o Bahia na primeira etapa, enquanto Gui Negão balançou as redes para o Corinthians. Os donos da casa ainda tiveram um gol de Garro anulado. Devido às revisões dos lances de gol dos anfitriões, o árbitro deu 12 minutos de acréscimos.

Na segunda etapa, o Corinthians foi melhor e até teve momentos de pressão, mas não conseguiu mudar o marcador. Vitinho, anunciado na última semana, entrou aos 21 minutos do segundo tempo e melhorou o ataque corintiano.

Agora com 33 pontos em 18 jogos, o Bahia garante mais uma rodada dentro do G-4 — em quarto. A equipe tem quatro pontos de vantagem para o Botafogo, que é o quinto.

O Corinthians, por sua vez, segue na 13ª posição, com 22 pontos. No entanto, a equipe pode ser ultrapassada por Grêmio e Santos, que ainda jogam na rodada.

A equipe alvinegra tem a semana inteira de treinos para o próximo duelo do Brasileirão, fora de casa, contra o Vasco. Os comandados de Dorival Júnior voltam a campo no dia 24 (domingo), às 16h (de Brasília).

Já o Bahia volta as atenções para a Copa do Nordeste. Pela semifinal da competição, a equipe recebe o Ceará na próxima quarta, às 21h30.

Caiu em Itaquera, já era?

O Corinthians não vence em casa no Brasileirão desde maio. A última vitória foi sobre o Santos, por 1 a 0, no dia 18 daquele mês.

Desde então, o time atuou cinco vezes em casa na competição - contando com o jogo de hoje - e não venceu mais (três empates e duas derrotas). Em todo o Brasileirão, são dez jogos como mandante, com quatro vitórias, três empates e três derrotas.

Caçador de paulistas

O Bahia chegou ao terceiro triunfo fora de casa no Brasileirão. São seis resultados positivos atuando em casa.

As três vezes que o Bahia venceu longe de seus domínios foram em São Paulo. Além do Corinthians, a equipe venceu o Palmeiras (1 a 0) e o Red Bull Bragantino (3 a 0).

Gols e destaques

0x1: Com um minuto de jogo, Michel Araújo recebeu na intermediária, carregou para a esquerda e soltou a bomba. O chute cruzado foi no canto, Hugo Souza até tocou, mas não evitou o gol.

Resposta rápida, mas não valeu! Aos cinco minutos, Kayke dominou com a mão e deu passe para Garro, que dominou na grande área e bateu forte, por baixo do goleiro. Após revisão no VAR, o lance foi anulado.

Fora! Aos 8 minutos, após bola mal afastada, a sobra ficou com Gui Negão na entrada da área. Ele dominou e bateu no canto. A finalização saiu perigosamente do lado direito de Ronaldo.

1x1: Aos 30 minutos, após confusão na área do Bahia, Ronaldo saiu mal do gol, e a bola sobrou para Gui Negão. De costas para as redes, ele emendou uma bicicleta para empatar a partida. O gol só foi validado após uma análise que durou nove minutos. O árbitro Paulo Cezar Zanovelli até chamou um dos auxiliares para ajudar no VAR.

A alegria durou pouco: Pênalti e gol do Bahia - 1x2: Aos 40 minutos, Matheuzinho deu carrinho em Kayky dentro da área. O árbitro apontou a marca da cal e, dois minutos depois, Willian José deslocou Hugo e converteu a cobrança.

A primeira do reforço: Aos 22 minutos do 2º tempo, Vitinho fez boa tabela pela direita, recebeu na área e bateu cruzado. Ronaldo caiu e fez boa defesa.

Pressão! Aos 23 minutos, Bidu ficou com a sobra de um cruzamento e bateu rasteiro para a pequena área. Talles Magno tocou na direção do gol, mas Ronaldo segurou.

Ronaldo! Aos 37 minutos, após cruzamento da direita, Bidu tocou de cabeça para o meio e Talles Magno cabeceou no contrapé de Ronaldo, que mudou de direção muito rápido e fez uma defesa difícil para impedir o empate.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 2 BAHIA

Data e horário: 16 de agosto (sábado), às 21h (de Brasília)

Competição: Brasileirão, 20ª rodada

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Cezar Zanovelli

Cartões amarelos: Breno Bidon, André Ramalho (COR); Erick Pulga, Luciano Juba, Arias e David Duarte (BAH)

Gols: Michel Araújo (BAH), a 1'; Gui Negão (COR), aos 30'; e Willian José (BAH), aos 42 minutos do 1º tempo.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho (Dieguinho), Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Ryan); Raniele, José Martínez, Breno Bidon (Talles Magno) e Rodrigo Garro; Kayke (L. Gustavo) e Gui Negão (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior

Bahia: Ronaldo; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Michel Araújo; Ademir (Luciano Rodríguez), Kayky (Tiago) e Willian José (Cauly). Técnico: Rogério Ceni