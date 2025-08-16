Ausência de Rafael abre espaço para jovem goleiro da base estrear pelo profissional do São Paulo

O goleiro Rafael será desfalque do São Paulo no duelo contra o Sport, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a ausência do titular, o jovem goleiro Young deve ganhar a oportunidade de iniciar a partida no Recife.

Com 2,01m de altura, Young é o jogador mais alto do elenco profissional do São Paulo. Revelado nas categorias de base do clube, ele teve atuações marcantes na conquista do Paulista sub-17 desta temporada, especialmente nas disputas de pênaltis contra Palmeiras e Corinthians. Já no profissional, apesar de estar integrado ao grupo desde 2021, ainda não estreou oficialmente.

Promovido ao elenco principal aos 19 anos, quando Tiago Volpi era o titular e Lucas Perri e Thiago Couto ocupavam o banco, Young viu a concorrência aumentar com as chegadas de Jandrei e Felipe Alves. Em 2022, ainda participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao lado de nomes como Pablo Maia, Beraldo e Rodriguinho, que depois ganharam espaço no profissional. O goleiro tem contrato com o Tricolor até o fim de 2026.

A ausência de Rafael no duelo contra o Sport se deve a uma estratégia do São Paulo para preservar titulares antes da Libertadores. De olho na partida da próxima terça-feira, contra o Atlético Nacional, pela volta das oitavas de final, o Tricolor também optou por poupar os meio-campistas Alisson e Marcos Antonio, além do atacante Luciano. Os três, assim como o goleiro, não viajaram para o Recife e permanecerão em São Paulo.

Outro fator que abre espaço para Young entre os titulares é a saída de Jandrei, negociado com o Juventude até o fim da temporada.