Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Atlético-MG e Grêmio medem forças na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em compromisso válido pela 20ª rodada do torneio nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo?

TV : Globo

: Globo Streaming: Globoplay

Como chega o Atlético-MG para o confronto

O Atlético-MG chega em bom momento. A equipe mineira não perde há cinco jogos, dos quais venceu três e empatou duas. No momento, o Galo ocupa a décima colocação da tabela, com 24 pontos em 17 partidas.

Como chega o Grêmio para o confronto

O Grêmio, por sua vez, triunfou em apenas uma das últimas oito partidas. No último domingo, os gaúchos foram superados por 1 a 0 pelo lanterna Sport, em plena Arena. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes permaneceu com 20 somados, na 15ª posição.

Histórico entre Atlético-MG x Grêmio

Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos últimos dez confrontos, foram cinco triunfos do Grêmio, quatro do Atlético-MG e apenas um empate.

Prováveis escalações

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Igor Gomes, Cuello e Ron



Técnico: Cuca

GRÊMIO: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Paulo e Hermes; Caique e Jadson; Veron, Mandaca, G. Taliari e Gilberto



Técnico: Mano Menezes

Arbitragem de Atlético-MG x Grêmio

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo e Carlos Henrique Alves

VAR: Caio Max Augusto

Ficha técnica de Atlético-MG x Grêmio

Jogo: Atlético-MG x Grêmio



Campeonato: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro



Data: 17 de agosto de 2025, domingo



Horário: 16h (de Brasília)



Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Onde assistir: Globo e Globoplay