Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Atlético-MG e Grêmio medem forças na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em compromisso válido pela 20ª rodada do torneio nacional.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo?
- TV: Globo
- Streaming: Globoplay
Como chega o Atlético-MG para o confronto
O Atlético-MG chega em bom momento. A equipe mineira não perde há cinco jogos, dos quais venceu três e empatou duas. No momento, o Galo ocupa a décima colocação da tabela, com 24 pontos em 17 partidas.
Como chega o Grêmio para o confronto
O Grêmio, por sua vez, triunfou em apenas uma das últimas oito partidas. No último domingo, os gaúchos foram superados por 1 a 0 pelo lanterna Sport, em plena Arena. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes permaneceu com 20 somados, na 15ª posição.
Histórico entre Atlético-MG x Grêmio
Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos últimos dez confrontos, foram cinco triunfos do Grêmio, quatro do Atlético-MG e apenas um empate.
Prováveis escalações
ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Igor Gomes, Cuello e Ron
Técnico: Cuca
GRÊMIO: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Paulo e Hermes; Caique e Jadson; Veron, Mandaca, G. Taliari e Gilberto
Técnico: Mano Menezes
Arbitragem de Atlético-MG x Grêmio
- Árbitro: Alex Gomes Stefano
- Assistentes: Rodrigo Figueiredo e Carlos Henrique Alves
- VAR: Caio Max Augusto
Ficha técnica de Atlético-MG x Grêmio
Jogo: Atlético-MG x Grêmio
Campeonato: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data: 17 de agosto de 2025, domingo
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Onde assistir: Globo e Globoplay