Topo

Esporte

Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

16/08/2025 20h00

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Atlético-MG e Grêmio medem forças na tarde deste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em compromisso válido pela 20ª rodada do torneio nacional.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Atlético-MG x Grêmio ao vivo?

  • TV: Globo

  • Streaming: Globoplay

Como chega o Atlético-MG para o confronto

O Atlético-MG chega em bom momento. A equipe mineira não perde há cinco jogos, dos quais venceu três e empatou duas. No momento, o Galo ocupa a décima colocação da tabela, com 24 pontos em 17 partidas.

Como chega o Grêmio para o confronto

O Grêmio, por sua vez, triunfou em apenas uma das últimas oito partidas. No último domingo, os gaúchos foram superados por 1 a 0 pelo lanterna Sport, em plena Arena. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes permaneceu com 20 somados, na 15ª posição.

Histórico entre Atlético-MG x Grêmio

Os últimos jogos entre ambas as equipes mostram muito equilíbrio: nos últimos dez confrontos, foram cinco triunfos do Grêmio, quatro do Atlético-MG e apenas um empate.

Prováveis escalações

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Scarpa, Igor Gomes, Cuello e Ron

Técnico: Cuca

GRÊMIO: Gustavo; Reginaldo, Ángel, Paulo e Hermes; Caique e Jadson; Veron, Mandaca, G. Taliari e Gilberto

Técnico: Mano Menezes

Arbitragem de Atlético-MG x Grêmio

  • Árbitro: Alex Gomes Stefano

  • Assistentes: Rodrigo Figueiredo e Carlos Henrique Alves

  • VAR: Caio Max Augusto

Ficha técnica de Atlético-MG x Grêmio

Jogo: Atlético-MG x Grêmio

Campeonato: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de agosto de 2025, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Globo e Globoplay

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Dorival aposta na base para suprir baixas contra Bahia; veja escalações

Veja fotos da partida entre Sport e São Paulo pelo Brasileirão

Corinthians terá dupla de ataque da base e reforço no banco contra o Bahia; veja escalações

Chapecoense x Paysandu: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Série B

Internacional x Flamengo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Chelsea x Crystal Palace pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Manchester United x Arsenal pelo Campeonato Inglês: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Santos x Vasco pela Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Botafogo x Palmeiras pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Santos x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Atlético-MG x Grêmio pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações