Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B

A crise do Athletico-PR na Série B do Campeonato Brasileiro parece não acabar. Na noite deste sábado (16), o time paranaense recebeu o Cuiabá na Arena da Baixada, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e ficou no empate de 1 a 1 com o adversário do Mato Grosso.

O Athletico dominou a posse de bola e as chances ofensivas, mas além de não ter objetividade no ataque, viu Mendoza perder um pênalti importante, mantendo a pressão na competição nacional. O destino ainda foi cruel: Peixoto fez aos 46, mas Mateusinho empatou aos 48 do segundo tempo.

Com o resultado, o time paranaense foi a 27 pontos, chegou a quatro jogos consecutivos sem vitória e parou na 11ª colocação. Do outro lado, com 32, o Cuiabá para em oitavo lugar.

O duelo em Curitiba começou com muito estudo entre os adversários, e sem grandes chances de gol. O Athletico dominou a posse de bola e pressionou o Cuiabá em toda a primeira etapa, mas só conseguiu criar um lance de real perigo aos 38, quando Zapelli cobrou falta com categoria e Guilherme Nogueira defendeu.

Na volta para o segundo tempo, Odair Hellmann promoveu a entrada de Leozinho, o que deu mais gás à partida. Aos 10, o atacante recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou com muito efeito para uma grande defesa de Nogueira.

A torcida do Athletico voltou a ter esperanças aos 14, quando Nathan derrubou Viveros na área e o árbitro assinalou pênalti. Entretanto, Mendoza foi para a cobrança e mandou para fora. Aos 23, foi a vez de Viveros aproveitar cruzamento de Esquivel e errar o alvo.

O time paranaense seguiu com a bola, mas com um nervosismo que prejudicava na finalização das jogadas. O cenário ficou ainda mais dramático nos minutos finais. Aos 46, Alan Kardec fez a parede para Leozinho, que bateu para defesa de Nogueira. Renan Peixoto ficou com o rebote e mandou para o fundo do gol.

Entretanto, aos 48, Gui Mariano lançou em profundidade para Mateusinho, que por cobertura, mandou para o fundo do gol e empatou a partida. O gol gerou muitos protestos da torcida do Athletico-PR, que lançou sinalizadores em campo e paralisou a partida. Com bola em campo, nada mais aconteceu, e o time paranaense segue em fase desesperadora na Série B.

As equipes voltam a campo para a 23ª rodada da Série B no próximo final de semana. No sábado (23), o Athletico-PR vai até o Rei Pelé para encarar o CRB, às 20h30. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do Cuiabá receber o Atlético-GO, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 1 CUIABÁ

ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Riquelme (Leozinho), Patrick (Dudu) e Zapelli (Alan Kardec); Luiz Fernando (Isaac), Mendoza (Renan Peixoto) e Viveros. Técnico: Odair Helmann.

CUIABÁ - Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Calebe, Denilson (Guilherme Mariano) e Lucas Mineiro (De Lucca); Carlos Alberto (Juan Christian), Alisson Safira (Pasadore) e Alejandro Martínez (Max). Técnico: Eduardo Barros.

GOLS - Renan Peixoto, aos 46, e Mateusinho, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Mineiro, Jader (Cuiabá).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).