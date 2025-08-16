Após derrota do Corinthians, Garro cita extracampo e faz cobrança

Rodrigo Garro, capitão do Corinthians na derrota em casa para o Bahia, cobrou mudanças no clube e disse que o extracampo tem influência no time.

O que aconteceu

O meia argentino lamentou a falta de eficiência do Corinthians. Na partida, a equipe alvinegra finalizou 20 vezes, contra 8 do Bahia, mas viu os tricolores segurarem o 2 a 1.

Estamos em uma fase em que pagamos caro cada erro. A gente está fazendo jogadas para o gol, mas o gol não chega e eles chegam duas vezes e fazem.

Além dos problemas no ataque, Garro disse que questões de fora do campo também são importantes. O jogador cobrou mudanças.

Não é desculpa, temos que entender o momento do clube. Todo mundo, não só os jogadores. A gente coloca a cara, a gente briga pela torcida. A torcida sabe que o time não está onde queremos. O Corinthians é isso: tomar porrada agora, as coisas não estão saindo, e trabalhar. Trabalhar para que todo o clube, não só os jogadores, faça a coisa certa para que as coisas aconteçam em campo. Futebol é dentro e fora também.

Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, ao Premiere

O Corinthians passa por um momento de muita turbulência nos bastidores. Na última semana, o clube ratificou o impeachment do presidente Augusto Melo e sofreu um transfer ban da Fifa, por conta de uma dívida com o Santos Laguna (MEX) referente à contratação de Félix Torres.

O clube já marcou a eleição indireta para eleger um novo mandatário. Em relação ao transfer ban, o Santos Laguna negou a tentativa de acordo oferecida pelo Corinthians.

Dentro de campo, o clube chega a seis jogos sem vitória no Brasileirão (3 derrotas e 3 empates). Entres os tropeços, no entanto, a equipe venceu duas vezes o Palmeiras na Copa do Brasil e avançou às quartas de final da competição.