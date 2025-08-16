Topo

Alcaraz derrota Zverev e garante novo capítulo da rivalidade com Sinner na final de Cincinnati

16/08/2025 21h35

O espanhol Carlos Alcaraz garantiu mais um capítulo de sua rivalidade com o italiano Jannik Sinner ao vencer o alemão Alexander Zverev, que sofreu com problemas físicos, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) neste sábado e se classificar para a decisão do Cincinnati Open, que acontece na segunda-feira.

Será o quarto torneio seguido decidido pelo líder (Sinner) e vice-líder do ranking, quando ambos estão na chave. Alcaraz triunfou no saibro do Masters 1000 de Roma e Roland Garros, enquanto o italiano foi campeão na grama de Wimbledon. Agora, na quadra dura de Cincinnati, Sinner defende uma invencibilidade na superfície de 26 partidas. O último a vencê-lo no piso foi justamente Alcaraz na final do ATP 500 de Pequim em 2024.

Antes de encontrar Sinner pela 14ª vez, Alcaraz precisou de 1h45 para superar Zverev, que teve problemas físicos no segundo set, e empatar o confronto direto com o número três do mundo em 6 a 6.

O primeiro set foi bem equilibrado, mas Alcaraz foi mais incisivo nos momentos importantes. No quarto game, o espanhol salvou três break points seguidos, saindo de 0/40 para empatar o jogo em 2 a 2. No sétimo game, foi a vez de Zverev tentar escapar das chances de o rival quebrar seu saque. O alemão salvou um break point, mas cedeu o game na disputa seuinte. Com 4 a 3 e saque, Alcaraz só precisou manter seus serviços e, com um ace, fechar o primeiro set em 6/4 em 53 minutos.

O segundo set começou com duas quebras em sequência. Alcaraz venceu o primeiro game, mas na sequência, com quatro dupla faltas, permitiu que o alemão devolvesse a quebra. Zverev demonstrou problemas físicos, mas mesmo assim confirmou seu serviço. O alemão solicitou atendimento médico e foi ao vestiário para isso.

Na retomada do jogo, Zverev confirmou seu serviço, mas demonstrava dificuldade de movimentação, principalmente quando Alcaraz concentrava as ações em seu lado esquerdo. No sétimo game, quando sacava, Zverev foi quebrado sem fazer ponto. Ele então pediu para trocar os tênis.

O alemão viu o rival confirmar seu serviço novamente sem marcar pontos e quando foi sacar para se manter no jogo não conseguiu oferecer resistência. Alcaraz fechou em 6/3, mas não comemorou. "Feliz pela final, mas me sinto mal pelo Sascha. Desejo o melhor para ele", escreveu Alcaraz na câmera de transmissão.

